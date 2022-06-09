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騎乘水上摩托車傳意外 立委今開公聽會籲裝定位發報器
台灣水上摩托車協會上月從嘉義縣布袋第三漁港出發，到澎湖辦理訓練活動，發生1名搭車女子落海，5天後北漂彰化海域溺斃意外，為強化水上摩托車騎乘安全，立委蔡易餘下午在創新學院開公聽會，交通部港務局代表提出，可以裝設「個人定位發報器」（PLB），維護安全。
上月底，台灣水上摩托車協會辦訓練活動到澎湖，同行人員無法發現有成員中途落水，直至快抵達澎湖前才發現，雖活動過程，成員全程穿戴救生衣，但因不知明確落水時間座標，致使搜救過程極度困難，無法即時避免憾事發生。
蔡易餘為此召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，邀海巡署、經濟部工業局、交通部港務公司、雲嘉南風管處、交通部航港局、縣府農業處以及文觀局等出席，強化水上摩托車騎乘安全。
港務局代表說，可以裝設「個人定位發報器」（Personal LocatorBeacon, PLB）設備，或將水上摩托車安全插銷由騎乘人配戴改為後座人配戴，或是做落水警報器，由後座人員配帶安全插銷，一拔開有聲響，在3分鐘內就可以採取救援行動，但未定法規，還需討論。有民眾提出，做水上運動時，相關教育訓練，包括水文認識、海域安全以及水車壓隊人員戒護都應加強宣導。
「四面環海台灣，親近海域安全維護上也要加強」，蔡易餘說，嘉義澎湖藍色公路，成為熱門水域，帶動商機，但要確保騎乘安全，親近海洋不能小看海洋力量，發生意外的水上摩托車雖是北部團，搜救靠海巡弟兄及太保救護協會，經此痛苦教訓，改進未來出團安全，不管透過「PLB」或警鈴強化功能，讓安全做的更好。
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