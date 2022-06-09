快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎乘水上摩托車傳意外 立委今開公聽會籲裝定位發報器

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
立委蔡易餘召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，強化水上摩托車騎乘安全。記者魯永明／翻攝
立委蔡易餘召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，強化水上摩托車騎乘安全。記者魯永明／翻攝

台灣水上摩托車協會上月從嘉義縣布袋第三漁港出發，到澎湖辦理訓練活動，發生1名搭車女子落海，5天後北漂彰化海域溺斃意外，為強化水上摩托車騎乘安全，立委蔡易餘下午在創新學院開公聽會，交通部港務局代表提出，可以裝設「個人定位發報器」（PLB），維護安全。

上月底，台灣水上摩托車協會辦訓練活動到澎湖，同行人員無法發現有成員中途落水，直至快抵達澎湖前才發現，雖活動過程，成員全程穿戴救生衣，但因不知明確落水時間座標，致使搜救過程極度困難，無法即時避免憾事發生。

蔡易餘為此召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，邀海巡署、經濟部工業局、交通部港務公司、雲嘉南風管處、交通部航港局、縣府農業處以及文觀局等出席，強化水上摩托車騎乘安全。

港務局代表說，可以裝設「個人定位發報器」（Personal LocatorBeacon, PLB）設備，或將水上摩托車安全插銷由騎乘人配戴改為後座人配戴，或是做落水警報器，由後座人員配帶安全插銷，一拔開有聲響，在3分鐘內就可以採取救援行動，但未定法規，還需討論。有民眾提出，做水上運動時，相關教育訓練，包括水文認識、海域安全以及水車壓隊人員戒護都應加強宣導。

「四面環海台灣，親近海域安全維護上也要加強」，蔡易餘說，嘉義澎湖藍色公路，成為熱門水域，帶動商機，但要確保騎乘安全，親近海洋不能小看海洋力量，發生意外的水上摩托車雖是北部團，搜救靠海巡弟兄及太保救護協會，經此痛苦教訓，改進未來出團安全，不管透過「PLB」或警鈴強化功能，讓安全做的更好。

立委蔡易餘召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，強化水上摩托車騎乘安全。圖／蔡易餘服務處提供
立委蔡易餘召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，強化水上摩托車騎乘安全。圖／蔡易餘服務處提供
立委蔡易餘召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，強化水上摩托車騎乘安全。圖／蔡易餘服務處提供
立委蔡易餘召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，強化水上摩托車騎乘安全。圖／蔡易餘服務處提供

澎湖 蔡易餘 交通部

延伸閱讀

玉山盃／嘉義縣9選手確診退賽 球員痛哭返家居隔

電影消失的情人節場景東石白水湖壽島 將設置特色郵筒

蔡易餘：高院裁定「不可思議」 可讓林秉樞去威脅他人

嘉義東石壽島將設特色郵筒 營造觀光亮點

相關新聞

國道台南公車麻豆轉運站老舊 今動工改善民眾留意改道

國道與台南公車麻豆轉運站老舊，台南市府交通局表示，辦理改善工程今天開工，投入532萬元經費，整修道路鋪面、月台、雨棚等處...

台南市四維地下道 內側車道封半年

台南市區鐵路地下化工程預定從本月15日起封閉民族路四維地下道內側車道為期半年，為降低交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車...

嘉市創3語言圖卡 到宅指導外籍看護

勞動部統計雇用外籍看護的困擾問題，語言不通占近6成，嘉義市政府推出到宅指導服務，通譯員即時翻譯，用母語讓看護理解照護技巧...

整合小農打團體戰 嘉縣梅山設咖啡產銷班

嘉義縣梅山鄉農民多數種茶，市場逐漸飽和，加上消費型態改變，鄉公所協助龍眼、碧湖地區農民成立鄉內第1個咖啡產銷班，集結10...

地制新法上路 北港鎮長4度代換

新修訂的地方制度法規定「鄉鎮市長被解職，不得派任近親代理」。雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義因貪汙案遭解職，縣府派簡任秘書張庭魁...

台南議員索取種電資料 自爆「廠商竟找到議會」憂安危

台南市議員李鎮國今天在總質詢驚爆，關心永康種電案，因廠商違反送電契約，在經發局要求改善並給予展延期後卻未改善，他跟經發局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。