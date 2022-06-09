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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

嘉市大業國中遠距上課超強「學伴」 嘉大師培生1對1教

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，圖／大業國中提供

嘉義市大業國中近期遠距課程，引進更多學習資源，和嘉義大學外國語言學系做數位學伴計畫，昨17名師培生和10名大業學生連線，首次相見歡，大學生化身「線上家教」提供英語學習重點整理、問題解惑、課後複習等；大業校長陳明君說，課後不必出門就能個別指導，減少補習班群聚疑慮。

大業國中學生林暐哲說，第一次參加數位學伴課程，透過電腦螢幕，認識自己的線上家教，等不及要開始課程，也很期待自己英語成績能大躍進。

嘉大外語系學生黃芷妤表示，很開心參加合作數位學伴計畫，可以幫助國中生英語學習，也可以將自己在課堂所學之教材教法運用實踐，一舉兩得。

嘉大師培生昨與大業國中生透過大螢幕進行數位學伴計畫「始業式」，線上同步簽約、互贈見面禮以及線上Kahoot互動學伴配對，作為破冰；適逢國際海洋日，學校將「守護海岸」、「食魚教育」、「減塑行動」等議題融入Kahoot搶答題，增添不少趣味。

大業國中表示，線上始業式後，國中生與學伴將於課後時間，進行每周一次、一對一教學與扶助，期許透過數位學伴，提升學生英語學習成效，讓英語學習更加多元。

嘉義大學外語系主任龔書萍說，國中英語學習常見雙峰現象，弱勢家庭學生常反映出其學習成就及動機低弱，透過大學師培生陪伴學英文，更貼近國中生學習方式，提高學生學習動機，給予適性指導，增強興趣。

嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫。圖為參與的學生黃語柔。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫。圖為參與的學生黃語柔。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中林暐哲參加數位學伴計畫，表示期待自己英語成績能大躍進。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中林暐哲參加數位學伴計畫，表示期待自己英語成績能大躍進。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，大業校長陳明君說減少補習班群聚的疑慮。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，大業校長陳明君說減少補習班群聚的疑慮。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，昨有17名師培生和10名大業學生連線。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫，昨有17名師培生和10名大業學生連線。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫。圖為參與的學生洪珮禎。圖／大業國中提供
嘉義市大業國中和嘉義大學外國語言學系，進行數位學伴計畫。圖為參與的學生洪珮禎。圖／大業國中提供

國中生 嘉義 義大

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