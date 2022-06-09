不肖者利用大雨掩飾偷倒廢棄物 嘉義市環保局：嚴懲究責

昨天下午嘉義市大雨滂沱，有2輛大貨車趁著雨勢開進嘉義市下埤里一處空地傾倒大量廢棄物後離去，居民偷偷用手機拍下過程向市議員張秀華投訴，張秀華直呼「很惡質！」要求環保局嚴辦。嘉義市環保局稽查被傾倒約30噸廢棄物，查出2輛大貨車分別來自台中、雲林。市環保局長蕭令宜說，依法嚴懲究責！

張秀華表示，由於人口外流，里內有許多空屋，也成了不肖者傾倒廢棄物的目標，昨天傍晚有2輛大貨車開進一處三合院前空地傾倒大量廢棄物後離去，當時下著大雨，純僕的里民擔心己身安全，眼睜睜地看不肖者的亂倒行為，只能偷拍下過程向她反應。

還在確診居隔中的張秀華看到這些畫面很氣憤，一方面將訊息傳給環保局要求嚴辦外，另方面派助理協助關心里民。

市環保局表示，昨晚接獲民眾通報，嘉義市保福一路一處三合院內遭非法棄置廢棄物，立即派員到現場稽查，發現棄置廢塑膠及樹枝等生活廢棄物，調查發現為2輛分別是台中市及雲林縣交通公司車輛所為，蒐集證據並移送檢調偵辦，依法嚴懲究責，並要求行為人立即清除。

由於是跨縣市廢棄物非法棄置案件，市環保局已通報調查站、環保署，將依法嚴懲究責。該清運車輛未經許可棄置廢棄物，已違反廢棄物清理法第41條、46條以及刑法等規定，最重可處5年以下有期徒刑，併科罰1500萬元以下罰金。

市環保局長蕭令宜表示，針對非法清運及處理廢棄物行為會嚴格查緝，絕不寬貸，會積極查明相關事證並予以告發處分，以遏阻非法棄置廢棄物行為。