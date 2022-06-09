快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央推振興補助下鄉辦說明會 民眾憂數位落差

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
立委陳明文今天上午於竹崎鄉公所辦振興紓困方案說明會，邀中央各部會主管向鄉民解釋使用方法和相關規定。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文今天上午於竹崎鄉公所辦振興紓困方案說明會，邀中央各部會主管向鄉民解釋使用方法和相關規定。記者莊祖銘／攝影

疫情衝擊各行各業，立委陳明文辦「疫情紓困振興方案」說明會，邀經濟部、交通部觀光局、國產署、農田水利署和林務局等單位下鄉，向民眾詳述使用方式和操作辦法等細節，針對民眾擔心數位落差影響使用，陳明文說會再研議。

經濟部補助餐飲業者，以依法辦理公司、商業、有限合夥登記本國營利事業，或至少開設1家實體店面餐飲業者為主要對象，開立統一發票者，優惠或促銷方案所需經費50%，最高補助10萬元；免開統一發票者2萬元。

交通部觀光局也提出振興方案，對象包含旅行業團體旅遊補助，每團15人、兩天一夜以上，最高2萬元，加碼團最高3萬元；旅館業、民宿住房補助，每房每晚折抵800元等方案，辦理期間從今年7月15日起到12月15日。

但經營美妝、衣飾竹崎鄉民代表邱韻潔說，很多小店缺乏營業登記，不符相關資格恐無法申請補助；且竹崎老年人口比例高，長者不會使用電腦，無法第一時間獲取相關資訊，「數位落差」問題建議需要由鄉公所主動提供民眾協助。

經營民宿和茶莊竹崎鄉中和村長洪銀盛說，觀光旅遊業者都希望疫情過後遊客能迅速回流，政府提供紓困補助有助提升整體觀光產業，但重要的是停車場或公廁等基礎公共設施品質要先有所提升。

陳明文說，台灣疫情從2020年爆發迄今近3年，政府不斷推出振興方案、祭出各項補，此次方案政府第一年預計花費1400多億，總計將近3千多億「救產業」，協助地方中小企業和觀光業者紓困，數位落差部分會再與中央研議

交通部觀光局副局長林信任說，希望在地鄉親能多多行銷，把政府這次補助帶到嘉義消費，民眾3劑「打好打滿」會另有加碼，關於今天鄉親在公聽會上意見，後續會再跟進，盡量解決民眾問題。

立委陳明文今天上午於竹崎鄉公所辦振興紓困方案說明會，竹崎鄉長曾亮哲會中發言表示肯定。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文今天上午於竹崎鄉公所辦振興紓困方案說明會，竹崎鄉長曾亮哲會中發言表示肯定。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文今天上午於竹崎鄉公所辦振興紓困方案說明會，邀中央各部會主管向鄉民解釋使用方法和相關規定。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文今天上午於竹崎鄉公所辦振興紓困方案說明會，邀中央各部會主管向鄉民解釋使用方法和相關規定。記者莊祖銘／攝影

疫情 統一發票 交通部

延伸閱讀

中正、嘉義大學競相爭設醫學院 醫界人士：要整體評估

綠營水上鄉長議員選戰整合成功 徵召議員林緗亭選鄉長

民雄騎虎王爺廟祈福遶境 信眾不畏風雨擠爆廟埕

嘉縣全台最大空心菜產地因梅雨受損 政府協助農民紓困

相關新聞

國道台南公車麻豆轉運站老舊 今動工改善民眾留意改道

國道與台南公車麻豆轉運站老舊，台南市府交通局表示，辦理改善工程今天開工，投入532萬元經費，整修道路鋪面、月台、雨棚等處...

台南市四維地下道 內側車道封半年

台南市區鐵路地下化工程預定從本月15日起封閉民族路四維地下道內側車道為期半年，為降低交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車...

嘉市創3語言圖卡 到宅指導外籍看護

勞動部統計雇用外籍看護的困擾問題，語言不通占近6成，嘉義市政府推出到宅指導服務，通譯員即時翻譯，用母語讓看護理解照護技巧...

整合小農打團體戰 嘉縣梅山設咖啡產銷班

嘉義縣梅山鄉農民多數種茶，市場逐漸飽和，加上消費型態改變，鄉公所協助龍眼、碧湖地區農民成立鄉內第1個咖啡產銷班，集結10...

地制新法上路 北港鎮長4度代換

新修訂的地方制度法規定「鄉鎮市長被解職，不得派任近親代理」。雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義因貪汙案遭解職，縣府派簡任秘書張庭魁...

台南議員索取種電資料 自爆「廠商竟找到議會」憂安危

台南市議員李鎮國今天在總質詢驚爆，關心永康種電案，因廠商違反送電契約，在經發局要求改善並給予展延期後卻未改善，他跟經發局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。