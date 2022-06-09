中央推振興補助下鄉辦說明會 民眾憂數位落差

疫情衝擊各行各業，立委陳明文辦「疫情紓困振興方案」說明會，邀經濟部、交通部觀光局、國產署、農田水利署和林務局等單位下鄉，向民眾詳述使用方式和操作辦法等細節，針對民眾擔心數位落差影響使用，陳明文說會再研議。

經濟部補助餐飲業者，以依法辦理公司、商業、有限合夥登記本國營利事業，或至少開設1家實體店面餐飲業者為主要對象，開立統一發票者，優惠或促銷方案所需經費50%，最高補助10萬元；免開統一發票者2萬元。

交通部觀光局也提出振興方案，對象包含旅行業團體旅遊補助，每團15人、兩天一夜以上，最高2萬元，加碼團最高3萬元；旅館業、民宿住房補助，每房每晚折抵800元等方案，辦理期間從今年7月15日起到12月15日。

但經營美妝、衣飾竹崎鄉民代表邱韻潔說，很多小店缺乏營業登記，不符相關資格恐無法申請補助；且竹崎老年人口比例高，長者不會使用電腦，無法第一時間獲取相關資訊，「數位落差」問題建議需要由鄉公所主動提供民眾協助。

經營民宿和茶莊竹崎鄉中和村長洪銀盛說，觀光旅遊業者都希望疫情過後遊客能迅速回流，政府提供紓困補助有助提升整體觀光產業，但重要的是停車場或公廁等基礎公共設施品質要先有所提升。

陳明文說，台灣疫情從2020年爆發迄今近3年，政府不斷推出振興方案、祭出各項補，此次方案政府第一年預計花費1400多億，總計將近3千多億「救產業」，協助地方中小企業和觀光業者紓困，數位落差部分會再與中央研議