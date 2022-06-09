瓜地馬拉精品咖啡豆打包來台 業者疫情下也能方便杯測
因應疫情續推雙邊經貿，瓜地馬拉駐台大使館與我國多個單位打造平台，將瓜國40支優秀咖啡豆打包成箱，方便我國業者即便在疫情不便外出，也能方便杯測多款瓜國咖啡豆，並方便訂單決策。另外，先前傳出邦誼有變數，今瓜國駐台大使及我外交部都再強調雙方邦誼堅若磐石。
疫情影響下，國際經貿遭受嚴重衝擊，瓜地馬拉駐台大使館、中美洲經貿辦事處與台灣咖啡研究室共同打造「打包成箱外帶杯測」平台，精選40支優秀瓜地馬拉咖啡豆，當中還含有八大冠軍精品咖啡豆，讓廠商能帶回杯測。
中美洲經貿辦事處主任廖鴻達表示，瓜地馬拉的咖啡豆佔全台灣銷售的一成，台灣每賣十杯咖啡就會有一杯是來自瓜地馬拉的咖啡豆製成；台灣咖啡協會副理事長吳怡玲也說，這些進口的咖啡豆有瓜國全國咖啡協會的八大產區認證。
台灣咖啡研究室創辦人林哲豪表示，台灣咖啡店、咖啡師及杯測師密度相當高，瓜國咖啡豆近來雖然價格逐漸提高，但在台灣銷量也提高，高檔咖啡店幾乎都認為沒有瓜國咖啡豆就少了高級精品咖啡，因次疫情下特別將瓜國咖啡豆打包成箱，讓廠商能帶回杯測，方便訂單決策。
瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）出席現場並讚揚，瓜國咖啡豆是台灣咖啡的第四大進口來源國，在中美洲友邦中更排名第一，深深感受到台灣人對瓜國咖啡的喜愛。
瓜地馬拉外交部次長Shirley Aguilar Barrera透過視訊致詞也說，瓜國咖啡出口至台灣每年均穩定成長，要用最真誠地方式與台灣朋友分享一杯好咖啡，而雙方在六十幾年的歲月以來堅若磐石，彼此的關係越來越緊密。
另外，因為近期傳出有邦交地位消息，葛梅斯強調，台灣及瓜地馬拉長久以來有很好的邦交情誼，像雙方在咖啡上的經貿交流就是一種很好的方式；中華民國外交部總領事陳昆甫也說，中華民國台灣跟瓜地馬拉長久以來就有非常堅實的友誼，近期透過中美洲經貿處推廣瓜國咖啡，長久以來也有其他農業交流，並還提供技術團協助瓜國培養及改進農業項目，對瓜國農產出國有很大幫助，雙方關係堅若磐石且日益緊密。
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