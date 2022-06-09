通譯員當橋梁 嘉市推到宅指導看護 還做真人示範圖卡

勞動部統計雇用外籍看護的困擾問題，語言不通占近6成，嘉義市政府推出到宅指導服務，通譯員會同行即時翻譯，用母語讓看護理解，另拍攝製作「外籍看護照顧技巧圖卡」擁中、印尼、英文3語言，市長黃敏惠今發表，盼雇傭之間更信任；1名通譯說，外傭容易誤會雇主在責備，用母語解釋能較貼近。

來自印尼通譯潘鳳英說，台灣看護多為印尼籍，本身照顧專業可能有些不足，加上習俗、語言不同，可能雇主提醒「我們台灣不能這樣子」，看護誤會遭挑剔，漸漸做事就不盡職；有次1名看護幫癱瘓長輩洗澡，力道過大，案主溝通不佳尋求協助，她到場用母語說，「聽我們講，不是嫌棄你不對，因為病人狀況不一樣」，看護才理解正確做法。

衛生局長兼長照中心主任廖育瑋說，嘉市老年人口比率17%，失能、失智人口會跟著增加， 家中請外籍看護已近400戶，但照顧技巧要實戰還有落差，以公益彩券盈餘編預算，提供個別照顧指導服務，除專業物理治療師等，新住民中心會派通譯員跟著去，即時翻譯，通譯服務免費。

由於教完照護技巧容易忘記，市府拍攝物理治療師朱世瑋指導車禍行動不便的黃小姐，如何上下床、輔助器行走等，總計25項，並附上中英印3種語言對照，有需求可索取，也放上嘉市長照中心網站。