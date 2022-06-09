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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

嘉縣山區落石樹倒阻礙交通 搶修恢復通行

中央社／ 嘉義縣9日電

連3天梅雨造成嘉義縣山區道路多處落石、樹倒，阻礙交通，縣府表示，中午前已全部搶通恢復通行，呼籲用路人行經易發生天災路段，請停看聽確定安全後再開車通過。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，連3日的梅雨造成山區道路發生多處落石、樹倒情況，已連夜搶修，今天中午前全都恢復通行。

縣府指出，發生災害地點包括阿里山鄉169線28k處巨大落石擊中路面，造成路及護欄面損壞；梅山鄉162甲縣道8k處往太平方向路樹倒塌；152縣道2.2k處路樹倒塌壓到電信線路等。

建設處長郭良江告訴中央社記者，達邦公路（169線）28至29公里處上方邊坡地質鬆軟常有落石滑落，縣議員武清山建議做明隧道，目前已請顧問公司前往現場評估及概算經費，日後向中央提報災害復建。

郭良江呼籲用路人，行經山區易發生天然災害路段，尤其是達邦公路28至29公里處，請停看聽確定安全後再開車通過。

落石 梅雨

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