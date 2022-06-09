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獎金豐富趕緊報名 六都以外首場電競大賽雲林開戰
為讓雲林鄉親、學子感受電競產業魅力與多元面向，雲林縣府將舉辦六都外首次的大型電競賽事「2022年雲林縣電競派對」，籍以推動電競風潮，即日起開放報名至6月18日下午6點截止，6月19日起線上開戰，決賽戰火將於7月9日起兩天在雲林縣立體育館熱鬧展開，歡迎電競熱愛者踴躍報名。
縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，更是富含文化底蘊，即使電競起步較晚，期許透過舉辦這次電競派對，整合縣內各級資源，引領大家看見不同面向的雲林。電競運動蓬勃發展，更已成為大陸杭州亞運賽事，帶動職業戰隊林 立，也帶動包括器材、軟體、轉播、KOL市場相關企業和市場發展，帶來商機與就業，雲林已有多所學校開設相關學程與社團。
新聞處長羅楚東說，首度開辦電競派對將結合宮廟文化，並與5人合戰的「官將首」結合，象徵戰隊各司其職、齊心抗敵。也呼應今年虎年，同步推出吉祥物「鳴唬」，有別於傳統黃黑配色，特以電競印象的冷色系呈現，營造出具有在地特色的活動氛圍。
本屆賽事以時下流行的MOBA端遊「英雄聯盟」、手遊「傳說對決」做為比賽項目，於6月19日起將進行線上預賽，7月1日至3日選出冠、亞、季、殿軍組合，7月9日、10日兩天於雲林縣立體育館決賽。
兩項賽事獎金共達36萬元，冠軍10萬元、亞軍5萬元、季軍2萬元、殿軍1萬元。由中華民國電子競技運動協會擔任賽事指導單位，打造高強度與最公正賽事。
此外，將以「傳說對決」做為獨立競賽項目，不影響預選賽成績，6月18日、26日推出兩場「宮廟巡迴賽」進行暖身，每場各額外提供1萬元獎金給前3名優勝隊伍。決賽日7月9日、10日兩天，將推出文創複合式園遊會，邀集電競企業與在地特色市集進駐，打造富有雲林特色的夏日慶典。活動訊息請參照雲林縣府官網。
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