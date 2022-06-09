快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獎金豐富趕緊報名 六都以外首場電競大賽雲林開戰

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2022雲林縣電競派對隆重登場，六都外首次大型電競賽事雲林縣長張麗善邀請全台電競高手決戰雲林。記者蔡維斌／翻攝
2022雲林縣電競派對隆重登場，六都外首次大型電競賽事雲林縣長張麗善邀請全台電競高手決戰雲林。記者蔡維斌／翻攝

為讓雲林鄉親、學子感受電競產業魅力與多元面向，雲林縣府將舉辦六都外首次的大型電競賽事「2022年雲林縣電競派對」，籍以推動電競風潮，即日起開放報名至6月18日下午6點截止，6月19日起線上開戰，決賽戰火將於7月9日起兩天在雲林縣立體育館熱鬧展開，歡迎電競熱愛者踴躍報名。

縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，更是富含文化底蘊，即使電競起步較晚，期許透過舉辦這次電競派對，整合縣內各級資源，引領大家看見不同面向的雲林。電競運動蓬勃發展，更已成為大陸杭州亞運賽事，帶動職業戰隊林 立，也帶動包括器材、軟體、轉播、KOL市場相關企業和市場發展，帶來商機與就業，雲林已有多所學校開設相關學程與社團。

新聞處長羅楚東說，首度開辦電競派對將結合宮廟文化，並與5人合戰的「官將首」結合，象徵戰隊各司其職、齊心抗敵。也呼應今年虎年，同步推出吉祥物「鳴唬」，有別於傳統黃黑配色，特以電競印象的冷色系呈現，營造出具有在地特色的活動氛圍。

本屆賽事以時下流行的MOBA端遊「英雄聯盟」、手遊「傳說對決」做為比賽項目，於6月19日起將進行線上預賽，7月1日至3日選出冠、亞、季、殿軍組合，7月9日、10日兩天於雲林縣立體育館決賽。

兩項賽事獎金共達36萬元，冠軍10萬元、亞軍5萬元、季軍2萬元、殿軍1萬元。由中華民國電子競技運動協會擔任賽事指導單位，打造高強度與最公正賽事。

此外，將以「傳說對決」做為獨立競賽項目，不影響預選賽成績，6月18日、26日推出兩場「宮廟巡迴賽」進行暖身，每場各額外提供1萬元獎金給前3名優勝隊伍。決賽日7月9日、10日兩天，將推出文創複合式園遊會，邀集電競企業與在地特色市集進駐，打造富有雲林特色的夏日慶典。活動訊息請參照雲林縣府官網。

六都外首次大型電競賽事決戰雲林，賽事日程。記者蔡維斌／翻攝
六都外首次大型電競賽事決戰雲林，賽事日程。記者蔡維斌／翻攝
2022雲林縣電競派對隆重登場，六都外首次大型電競賽事雲林縣長張麗善邀請全台電競高手決戰雲林。記者蔡維斌／翻攝
2022雲林縣電競派對隆重登場，六都外首次大型電競賽事雲林縣長張麗善邀請全台電競高手決戰雲林。記者蔡維斌／翻攝

雲林 派對 體育

延伸閱讀

雲林婦駕車到嘉義看演出 車拋錨警「兩條線」救援

顏清標、顏正國同框挺「陣頭」 結合電競文化走向國際

大樹雨中應聲倒地險象環生 雲林北港警方冒雨清除路障

疫往南燒！雲林確診總數破3萬 死亡+5創單日新高

相關新聞

國道台南公車麻豆轉運站老舊 今動工改善民眾留意改道

國道與台南公車麻豆轉運站老舊，台南市府交通局表示，辦理改善工程今天開工，投入532萬元經費，整修道路鋪面、月台、雨棚等處...

台南市四維地下道 內側車道封半年

台南市區鐵路地下化工程預定從本月15日起封閉民族路四維地下道內側車道為期半年，為降低交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車...

嘉市創3語言圖卡 到宅指導外籍看護

勞動部統計雇用外籍看護的困擾問題，語言不通占近6成，嘉義市政府推出到宅指導服務，通譯員即時翻譯，用母語讓看護理解照護技巧...

整合小農打團體戰 嘉縣梅山設咖啡產銷班

嘉義縣梅山鄉農民多數種茶，市場逐漸飽和，加上消費型態改變，鄉公所協助龍眼、碧湖地區農民成立鄉內第1個咖啡產銷班，集結10...

地制新法上路 北港鎮長4度代換

新修訂的地方制度法規定「鄉鎮市長被解職，不得派任近親代理」。雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義因貪汙案遭解職，縣府派簡任秘書張庭魁...

台南議員索取種電資料 自爆「廠商竟找到議會」憂安危

台南市議員李鎮國今天在總質詢驚爆，關心永康種電案，因廠商違反送電契約，在經發局要求改善並給予展延期後卻未改善，他跟經發局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。