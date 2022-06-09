阿勃勒盛開 最美車道朴子溪自行車道金黃花海吸睛

每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃！嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。

文化觀光局為阿勃勒花季拍觀光宣傳影片，介紹金黃阿勃勒花道下的美好記憶，將「花開」形塑為「想嘉的訊息」，不論遊子或遊客，不論何時，只要看見阿勃勒花開，就會想起嘉的呼喚，讓人一看見花開就能想到那就是來自嘉義發送的訊息。

縣長翁章梁說，每年3月開始，紫藤花季、黃花風鈴木及阿里山櫻花季接連登場，4月粉紅花旗木季瞬間變粉紅城市，初夏阿勃勒登場，嘉縣隨處可見到黃色花海，變得耀眼璀璨。

「花開。想嘉的訊息」阿勃勒花季影片，象徵每次花開，都是嘉縣對外傳遞訊息，希望遊客看見花開訊息，想起嘉義，遊子看見花開的訊息，能想起家人，返鄉看看嘉義的美。

曾被票選全台最美自行車道之一的「朴子溪自行車道」，阿勃勒盛開，金黃花朵掛滿枝頭，空拍攝影師柯發壽透過神的視角帶領遊客看見絕美的「黃金大道」，在田野綠意襯托下更加耀眼奪目。