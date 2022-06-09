快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿勃勒盛開 最美車道朴子溪自行車道金黃花海吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供

每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃！嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季

文化觀光局為阿勃勒花季拍觀光宣傳影片，介紹金黃阿勃勒花道下的美好記憶，將「花開」形塑為「想嘉的訊息」，不論遊子或遊客，不論何時，只要看見阿勃勒花開，就會想起嘉的呼喚，讓人一看見花開就能想到那就是來自嘉義發送的訊息。

縣長翁章梁說，每年3月開始，紫藤花季、黃花風鈴木及阿里山櫻花季接連登場，4月粉紅花旗木季瞬間變粉紅城市，初夏阿勃勒登場，嘉縣隨處可見到黃色花海，變得耀眼璀璨。

「花開。想嘉的訊息」阿勃勒花季影片，象徵每次花開，都是嘉縣對外傳遞訊息，希望遊客看見花開訊息，想起嘉義，遊子看見花開的訊息，能想起家人，返鄉看看嘉義的美。

曾被票選全台最美自行車道之一的「朴子溪自行車道」，阿勃勒盛開，金黃花朵掛滿枝頭，空拍攝影師柯發壽透過神的視角帶領遊客看見絕美的「黃金大道」，在田野綠意襯托下更加耀眼奪目。

當風一吹，金黃花瓣片片飛落，花開的盛況完全不輸阿里山櫻花季，翁章梁邀請遊客把握最佳賞花期，騎著自行車暢遊在黃金隧道下，品嘗蒜頭糖廠必吃的紅豆冰，來趟全台最美阿勃勒花道的自行車之旅。

每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供
每年5、6月阿勃勒盛開季節，金黃花海將嘉義縣朴子溪自行車道、公園、校園都染黃。嘉義縣被阿勃勒花海包圍，花開的盛況不輸阿里山櫻花季。圖 ／嘉縣府提供

阿勃勒 櫻花季 自行車

延伸閱讀

雨落阿勃勒花 朴子溪自行車道仿鋪鮮黃地毯

嘉縣府補貼民間救護車資 提升確診者轉院效率

航太園區、鐵路高架化工程牛步化 嘉義縣議員批

越南蚵大量廉價進口混充東石蚵壞行情 議員為蚵農請命

相關新聞

國道台南公車麻豆轉運站老舊 今動工改善民眾留意改道

國道與台南公車麻豆轉運站老舊，台南市府交通局表示，辦理改善工程今天開工，投入532萬元經費，整修道路鋪面、月台、雨棚等處...

台南市四維地下道 內側車道封半年

台南市區鐵路地下化工程預定從本月15日起封閉民族路四維地下道內側車道為期半年，為降低交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車...

嘉市創3語言圖卡 到宅指導外籍看護

勞動部統計雇用外籍看護的困擾問題，語言不通占近6成，嘉義市政府推出到宅指導服務，通譯員即時翻譯，用母語讓看護理解照護技巧...

整合小農打團體戰 嘉縣梅山設咖啡產銷班

嘉義縣梅山鄉農民多數種茶，市場逐漸飽和，加上消費型態改變，鄉公所協助龍眼、碧湖地區農民成立鄉內第1個咖啡產銷班，集結10...

地制新法上路 北港鎮長4度代換

新修訂的地方制度法規定「鄉鎮市長被解職，不得派任近親代理」。雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義因貪汙案遭解職，縣府派簡任秘書張庭魁...

台南議員索取種電資料 自爆「廠商竟找到議會」憂安危

台南市議員李鎮國今天在總質詢驚爆，關心永康種電案，因廠商違反送電契約，在經發局要求改善並給予展延期後卻未改善，他跟經發局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。