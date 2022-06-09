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南鐵施工 民族路地下道內側快車道將封閉半年

中央社／ 台南9日電

因應台南鐵路地下化工程施工，銜接中西區、北區及東區的民族路四維地下道內側快車道15日起封閉約6個半月，封閉期間將開放外側機慢車道給小型車通行。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，因應台南鐵路地下化工程施工，預定6月15日至12月26日封閉民族路四維地下道內側快車道，為期約6個半月。

民族路四維地下道鄰近台南火車站，是銜接中西區、北區及東區的交通要道，內側快車道封閉勢必大幅影響當地交通，封閉期間將開放外側機慢車道給小型車通行，另也規劃改道動線及設置導引牌面疏導車流。

交通局長王銘德表示，民族路四維地下道兩側機慢車道前方將設置2.1公尺限高門架，市民也可改走小東地下道及青年路等替代道路。

車道 台南 鐵路地下化

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