新法上路北港鎮長3度派代 前鎮長蕭永義姊姊被撤換

新修訂的地方制度法公布實施，明文規定「鄉鎮市長被解職，不得派任近親代理」。雲林縣北港鎮前長蕭永義因貪汙案遭解職，停職期間雲林縣府派張庭魁代理，去年又改派蕭永義姊姊蕭美文代理鎮長，因新法修訂通過，蕭美文又遭撤換，昨天改由張庭魁二度回鍋代理，寫下地方自治史少見的3度代換記錄。

立法院5月間3讀通過「地方制度法」修正案，新法規範，若直轄市長、縣市首長、鄉鎮市及村里長因案遭停職、解職時，上級政府不得派近親代理。修訂的「地方制度法」第57條、78條及82條修正案，明定「直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長因案停職或解職時，上級政府指派代理人員不得為配偶、前配偶、四親等內的血親、三親等內的姻親關係」。

雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義任內涉向有意到清潔隊工作的人收取共750萬元，經判刑確定，已於5月間發監執行。該案2020年爆發，蕭永義被收押停職期間，雲林縣府派縣府人員張庭魁代理鎮長。

去年全案起訴，由法院審理期間，蕭永義解押官復原職，直到去年7月間一審被判刑，蕭再度停職，縣府則改派蕭永義的姊姊蕭美文代理鎮長，直到今年5月「地方制度法」修訂後親人不得代理，使蕭美文又被依法撤換，昨天縣府再派張庭魁回鍋二度接任代理鎮長，由民政處長張政國監交。