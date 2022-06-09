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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

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疫情送暖 台灣首廟天壇捐1萬劑快篩、口罩、米麵助弱勢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣首廟天壇今天捐贈快篩試劑及防疫物資給南市府，幫助弱勢民眾及挺醫護人員。記者鄭惠仁／攝影
台灣首廟天壇今天捐贈快篩試劑及防疫物資給南市府，幫助弱勢民眾及挺醫護人員。記者鄭惠仁／攝影

台南市台灣首廟天壇今天捐贈市府1萬劑新冠肺炎快篩試劑、1萬個N95口罩、1000包平安米、麵，以及醫師葉豐傑捐贈1500件隔離衣，由市長黃偉哲代表接受，他也呼籲更多企業、團體共襄盛舉，幫助更多弱勢民眾。

黃偉哲表示，在防疫上，對於65歲以上長者施打疫苗就送2劑快篩外，也發放每人5劑的快篩試劑給全市4萬名低收入戶，共發放20萬劑。他說，快篩試劑是讓大家早點知道自己身體有沒有感染，在防疫上很重要，而疫苗的施打、口罩的配戴、社交距離的維持、保持手部乾淨，也都很重要的。

全國現在的感染率大概11%，南市現有確診約15萬，占人口8%，比全國低，但不能掉以輕心，5到11歲的孩子，台南的疫苗接種率是六都最高，截至7日為78. 43%了。

他感謝許多有愛心的企業、團體及民眾的捐贈，其中天壇就是個指標，平常除救護車的捐贈，兩年前第一波疫情的時候，也捐300萬現金幫助防疫，現在又捐平安米、防疫物資是最大的體現；天壇的資金都是來自十方，但都做最好的利用，捐給弱勢的人，捐給需要的第一線醫護人員，讓人感佩。

社會局表示，已針對所轄139家社福機構工作人員、住民、密切接觸者發放快篩，也對台南、白河、佳里榮民之家工作人員每人發放2劑快篩共6萬8千多劑；日前也配合中央政策，發放快篩試劑給4萬1千多名低收、中低入戶。且自5月26日起，低收入戶確診者可申請台南市愛心銀行物資，可洽詢愛心銀行各分行或社會局救助科06-2995686。

快篩試劑 台南 疫苗

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