夏日紅寶石減產將上市 推出台灣下單、日本取貨服務

有「夏日紅寶石」美稱的台南愛文芒果，將在6月中、下旬陸續上市，受限疫情外國觀光客受阻，台南市政府農業局輔導轄內4家貿易商即日起推出「台灣下單、海外取貨」服務，希望將愛文芒果的美味限時直送日本消費市場。

農業局長指出，去年南市改良種芒果種植面積6936公頃，產量及種植面積均占全台50%，每2顆芒果就有1顆來自台南。台南愛文芒果鮮紅欲滴，甜度高且香氣濃郁，為台灣主要的外銷水果品項，今年因開花期遭受雨害，產量估計約僅去年4成，下手要快。

農業局說，此次提供「台灣下單、日本取貨」服務的4間貿易商，分別為玉井區農會、南瀛農產國際行銷公司、福農貿易公司及台南物產國際貿易公司。直送日本的愛文芒果分別有2.5公斤及5公斤裝禮盒，各家貿易商預購期間不一，部分貿易商第1梯次預購已截止，而最近新一梯次預購截止日為6月20日。

民眾如想讓在日本的友人、或家人品嘗「夏日紅寶石」的美味，歡迎逕洽以下單位預購：

1.玉井區農會：06-5748551 黃小姐

2.南瀛農產國際行銷公司：06-5745420 余先生

3.福農貿易公司：06-2589663

4.台南物產國際貿易公司