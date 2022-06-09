配合鐵路地下化 台南市民族路四維地下道內側封閉半年

台南市區鐵路地下化工程預定從6月15日起封閉民族路（四維）地下道內側車道進行施工，工期約6個半月，為減低內側快車道封閉期間交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車通行，另為便利車輛通行順暢，也規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

交通局局長王銘德表示，民族路（四維）地下道為當地民眾東西向往返重要交通要道，地下道內側快車道封閉期間，將開放外側機慢車道給小型車通行，並於地下道兩側機慢車道前方設置限2.1米的限高門架，提醒2.1米以上高度車輛改道。

交通局說，因內側車道封閉後，只剩下單向一混合車道，雖然接近路口處車道會增加，但還是讓地下道過於壅塞通行速度變慢，市民朋友可以提早出門或提前改走小東地下道及青年路等替代道路，這些道路沿線會設置導引牌面，同時也會在民族路(四維)地下道前後及周邊重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通速率減少壅塞。

交通局表示，為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，電話：2903958，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。