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斗南大湖口溪防汛道邊坡塌陷 民代質疑生態工法不牢靠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗南鎮大湖口溪整治工程阿丹橋附近的防汛道邊坡才完工，受不了大雨沖刷，塌陷出大坑洞，地方要求改善。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮大湖口溪整治工程阿丹橋附近的防汛道邊坡才完工，受不了大雨沖刷，塌陷出大坑洞，地方要求改善。記者蔡維斌／攝影

第五河川局施工的斗南鎮大湖口溪整治工程，靠近南勢到阿丹橋附近的防汛道邊坡才剛完工，承受不了連續兩天大雨沖刷，土石流失嚴重，塌陷出一個大坑洞，縣議員蔡東富質疑植草的自然工法有瑕疵，希望工程單位能檢討，以免釀成崩堤意外。

蔡東富邀集當地多位里民及縣府水利處、五河局施工單位人員，到大湖口溪南勢阿丹段堤岸會勘，堤坡因土石流失坍塌，出現多處大坑洞，新種的樹木傾倒，側溝流滿泥沙。

蔡東富說，前兩天接獲陳情，指才完工的堤坡土石全部流入側溝，他趕往查看，被現場堤塌的景象嚇一跳，擔心才剛施工就這樣，不知新堤能撐多久，他質疑工法有瑕疵。

里民說，大湖口溪整治是為防治水患，千萬不要因整治帶來更嚴重水患，整個堤岸土石全沖刷流失，雨太大無法渲洩，恐造成附近大片筍園、農田淹水，希望河川局顧生態也要顧農民

蔡東富說，這幾天雨勢沒很大，土石就流失嚴重，若遇大雨必將成災，生態工法有待改善。

施工單位指出，該河段是最後一段工程，預計今年底完工，因工區內有保育類諸羅樹蛙棲地，五河局才採生態工法，水位以上堤岸採土壤固化及鋪植草皮，將來待草樹長定了，水土自可保固，目前新填的泥土鬆軟，又遇大雨才會造成土石流失，將會在天氣轉晴後搶修處理。

斗南鎮大湖口溪整治工程阿丹橋附近的防汛道邊坡才完工，受不了大雨沖刷，塌陷出大坑洞，地方要求改善。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮大湖口溪整治工程阿丹橋附近的防汛道邊坡才完工，受不了大雨沖刷，塌陷出大坑洞，地方要求改善。記者蔡維斌／攝影

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