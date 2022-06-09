瞄準咖啡商機 梅山山區成立首個咖啡產銷班

國內外咖啡市場漸增，嘉義縣梅山鄉成立山區第1個咖啡產銷班，集結碧湖、龍眼地區十數間咖啡小農，採系統規模化經營策略，未來將協助農民推出產銷履歷，爭取政府補助購置更高階設施設備，也拓展市場通路，促進地方經濟。

龍眼村長曾永麗說，山區農民多數種茶，但近年消費型態逐漸改變，年輕世代人手一杯咖啡，茶葉市場也逐漸飽和，產銷班整合在地咖啡小農，協助育種、種植、園間管理，也可補足個別農戶欠缺資源，系統化提升咖啡整體品質。

甫成立的咖啡第18產銷班長簡金塗說，過往許多小農單打獨鬥，產銷班成立後「1+1＞2果，團結地方咖啡產業，爭取政府補助，添置更先進機械和肥料補助等，也建立知名度，未來梅山將成為頂級咖啡代名詞，目前會員10幾人，未來會更多。

梅山鄉長林俊謀說，如今咖啡市場越來越廣，原本早期就要成立咖啡產銷班，但受到法令限制，栽種面積需超過10公頃才能申請成立合作社，過去山區土地大多國有，最終多方努力下終通過法令規範，未來農業課輔助農民獲生產履歷，也能取得更多方面補助。