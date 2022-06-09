南市青割玉米、破布子雨害 今起受理現金救助申請

台南市青割玉米及破布子因日前雨害農損嚴重，經農委會昨晚核定公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，市長黃偉哲表示，符合救助資格農戶，今起至本月20日可向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

市府農業局長李建裕表示，此次公告青割玉米災損每公頃救助1萬2000元、破布子災損每公頃救助4萬1000元，符合資格農民請於今天起至20日向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。