嘉義縣政府研擬囤房稅率爭議餘波盪漾 議員槓上縣府

嘉義縣府為落實居住正義，針對非自用住宅研擬囤房稅，昨天議會最後一天質詢，議員何子凡批縣府訂的差別稅率落伍，與縣長翁章梁爭論，會後縣府發布新聞說明，何子凡再貼臉書槓上縣府，批「假改革，真圖利！假居住正義，真助長炒房！」

縣府說，研擬中的「囤房差別稅率戶數級距」訂定，是以「居住正義」為主要考量，課稅標準縣民除自住用房屋外，持有非自住用房屋2戶以下的房屋稅稅率是1.5％、3-7戶2.4％、8戶以上3.6％。

其中持有2戶以下人數比例高達94.45％，稅率維持不變，4戶以上比例只有2.91％，且以建商居多，主要原因是新8屋未售出，若大幅提高4戶以上的稅率，因擁有多戶數者以建商居多，未來建商會將稅的價差轉由購屋者吸收，有違「居住正義」精神。

縣府表示，產業發展佈局上軌道，業者看好嘉縣未來發展，投資者越來越多，為吸引更多青年返鄉及科技人才進駐，縣府不希望看到房價不合理哄抬，為滿足產業發展與平價居住需求，縣府配合中央針對弱勢民眾興建650戶只租不售社會住宅，另因應產業蓬勃發展及青年返鄉，正研擬規畫興建平價青年產業住宅。

至於是否提高非自住用4戶以上囤房稅率，因建商多戶數，一旦稅率大幅增加，建商將價差轉價到購屋者，反適得其反，也違「居住正義」精神。縣府強調，考量農業縣與都會型房價與發展型態不同，稅率戶數級距主要參考鄰近與嘉縣同質性較高縣市，全案仍在研議，會繼續參考各縣市擬定標準，再將草案送議會。

何子凡批說，未來囤8房課3.6%非自用房屋稅上限，是全台最可笑版本！鼓勵助長炒房！官商聯手，嘉義年輕人真悲哀！縣府說4戶以上比例只有2.91％，建商居多，主要原因是新屋未售出，若大幅提高4戶以上稅率，因擁有多戶數建商居多，未來會將稅價差轉由購屋者吸收，有違「居住正義」精神。「原來這是建商的居住正義啊！」