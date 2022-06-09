連3天梅雨造成嘉義縣山區多處路坍落石樹倒 雨勢緩搶修

連續3天梅雨，嘉義縣山區累計逾百毫米雨量，造成多處道路路坍、落石、樹倒，妨礙人車通行，所幸無人受傷，縣府建設處通知鄉公所聯絡廠商清除，上午雨勢緩和，加速清除，提醒民眾開車上山注意安全。

阿里山鄉達邦公路169線28公里處，前晚巨石掉落，所幸無人車進出，未造成傷亡，鄉公所聯絡廠商連夜搶修，昨天上午8點多恢復雙向通行。

縣府建設處陸續收到縣道路況，包括嘉169縣道31k+000有落石；梅山鄉圳南村152線2.2k路樹倒塌，已經清理，路樹壓到電信線路部分已通報中華電信處理；嘉162甲8公里處往梅山鄉太平方向路樹倒塌，目前小車可以通過，早上通知廠商搶修。