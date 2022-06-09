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迎接全運會推「台南接棒」 黃偉哲：準備好了
明年全國運動會將在台南市舉辦，南市府推出首支宣傳影片「台南接棒」，邀請在地運動好手共同拍攝，也帶入特色觀光景點，在倒數500日宣告準備好了。
台「南接棒」影片邀請2020東京奧運舉重女將方莞靈、田徑十項全能躍居史上第四傑的王晨佑，及今年奧地利跆拳道公開賽63公斤級金牌選手徐晧祐等人拍攝，並帶入特色觀光景點安平古堡、四草綠色隧道、鹿耳門天后宮等，市長黃偉哲邀請全國民眾屆時一起來台南看比賽、吃美食、遊古蹟。
黃偉哲說，南市自2020年起即著手爭辦全國運動會，陸續會勘各競賽場地，去年獲得2023年全國運動會的承辦權，睽違16年再次承辦全運會，市府團隊也成立5部30組，積極投入籌備工作。
教育局長鄭新輝表示，目前規畫將辦理31個競賽種類，也於去年獲教育部體育署核定14處競賽場館整修計畫經費計1億7,615萬元，各場館將陸續於今年至明年上半年完工，市府也會持續提升軟硬體量能以及整備賽事各項籌備工作。
「台南接棒」宣傳短片:
1. 完整版: https://www.youtube.com/watch?v=VuI1_F8IwUE
2. 精華版: https://www.youtube.com/watch?v=YBp3gdcE4Ho
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