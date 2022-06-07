台南也吃得到吳寶春麵包 烘焙學院18日開賣有在地食材

台南也吃得到吳寶春麵包，曾獲法國世界盃麵包大賽冠軍的他，目前在北中南各地都開有麵包店，但台南卻至今沒有據點，最近崑山科技大學餐飲系與吳合作，在學校門口崑大路上，設立「吳寶春烘焙學院」，預計18日開幕，店內販售其團隊與學生共同製作的麵包，消費者可以吃到吳寶春其他分店裡有的部分麵包，也有以台南在地食材特製的台南限定款麵包。

南部不少人為了一嚐吳寶春麵包的美味，可能都有前往位在高雄市四維路上的「吳寶春麥方店」總店購買的經驗，但目前吳寶春麥方店，只有在台北、新北、台中與高雄設有據點，台南並沒有；不過在台南過去也不是吃不到吳寶春麵包，位在東區崇學路上的「窩在家」，與中西區中華西路上的「曹師傅」，都是與吳「系出同門」的師兄弟所開設的麵包店，彼此雖然口味略有不同，但都有擁有廣大的支持者，可以品嚐到類似的風味。

吳寶春過去就提到有心將技術傳承，去年疫情嚴重，曾開設線上烘焙課程，受到歡迎，今年則與台南崑山科大合作，不僅擔任學校的榮譽講座教授，到校教授技巧，同時也與團隊師傅及崑大，共同合作開設名為「吳寶春烘焙學院」的麵包店，與吳寶春麥方店的品牌不同，設在崑大路上的烘焙學院，一樓是麵包賣場，二樓則是製作的地方，有與餐飲系緊密的連結。

學校表示，有了烘焙學院，學生不僅可以在店內習作，親身感受實際賣場的運作，更可以讓台南消費者有機會吃到吳寶春麵包。

學校表示，目前麵包店內的品項尚未完全確定，但未來可以吃到吳寶春麥方店其他分店的部分口味麵包，吳寶春一向主張利用在地食材製作新鮮麵包，過去讓消費者驚豔、並在全台掀起風潮的桂圓酒釀麵包，採用的就是台南東山的龍眼乾，未來台南的烘焙學院裡除了有桂圓酒釀麵包，還有利用關廟鳳梨、蝦卷、虱目魚丸、七股鹽等製作的新式麵包，消費者可以拭目以待。