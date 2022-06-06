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來台南住宿送夜市金5千 36名幸運得獎者出爐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局與經發局舉辦送夜市金活動，今天抽出36名幸運得主。圖／台南觀旅局提供
台南市觀旅局與經發局舉辦送夜市金活動，今天抽出36名幸運得主。圖／台南觀旅局提供

台南市政府觀光旅遊局與經濟發展局為感謝遊客選擇台南為旅遊目的地，並鼓勵遊客入住合法旅宿，上月聯合辦理大放送活動，今天抽出36 名幸運民眾，每人獲得5千元夜市金。

市長黃偉哲感謝各地遊客來台南住宿抽夜市金，他表示，台南夜市好逛好吃又好買，除了有傳統小吃、當季水果，還有各式異國美食，歡迎大家一起來迺夜市。

觀旅局長郭貞慧說，此次活動共回收7207張摸彩券，36名「台南市夜市金」幸運得獎者可至限定5個夜市 (花園夜市、武聖夜市、大東夜市、小北成功夜市、新永華夜市)，消費抵用，可抵用日期至6月30日。

市府將在6月9日前通知得獎者辦理領獎，請得獎者於6月13日前郵寄領據、南市合法旅宿入住證明 (旅宿業者開立的發票或收據影本)至南市安平區永華路二段6號10樓台南市政府觀光旅遊局盧小姐，完成領獎手續。寄送日期以郵戳為憑，逾期視同放棄，也可親自至觀旅局旅遊服務科辦公室領取獎項。

台南

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