工作常用手使力 醫師籲注意退化性關節炎

台南1名從事美髮業的54歲婦人雙手手指末端關節疼痛多年經經診斷為手部退化性關節炎，經治療後獲得改善。醫師呼籲需重複扭毛巾、拖地等動作民眾平時注意保養。

奇美醫學中心風濕免疫科主治醫師陳昭宇今天在院內衛教宣導會表示，這名病患的這幾個關節兩側外觀特別突起，摸起來硬硬的，工作時常疼痛不堪，冬天及下雨前疼痛更為劇烈，經檢查後確認為手部退化性關節炎，判斷病因應與家族遺傳和工作有關，經藥物治療及衛教輔助治療，症狀已有改善。

陳昭宇表示，手部退化性關節炎最常好發部位在拇指腕掌關節炎，其次是遠端指間關節、拇指指間關，，以及近端指間關節，會引起局部關節疼痛、僵硬、關節活動角度受限、握力以及捏力減少，進程雖然緩慢，但若未及時治療，恐惡化為侵蝕性退化性關節炎，導致更嚴重傷害。

他說，退化性關節炎治療方式，最核心部分是教導病人如何自我管理，包含保護關節、合適活動，藥物部分主要是口服止痛藥，另外像關節內注射類固醇、服用軟骨素等也可使用，再搭配運動、熱療、針灸、肌能系貼布治療、關節矯形器、石蠟療法等。

陳昭宇指出，至於有些民眾認為口服葡萄糖胺會有幫助，但事實上葡萄糖胺雖是軟骨成份，但研究顯示透過食用消化後，再轉由關節軟骨細胞吸收的機率微乎其微，不建議在退化性關節炎治療上使用。

他說，民眾若從事需大量用手部出力的工作型態，如重複清潔環境，扭毛巾、拖地等動作，應適當休息及伸展筋骨，並善用工具協助以免關節勞損，手部退化性關節炎雖是不可逆疾病，但若是能早期發現，配合藥物及非藥物治療，大多可得到很好的控制與症狀改善。