嘉義今高溫32.1度！農民下田曬昏頭騎車自撞 小心熱衰竭

嘉義市1名農民剛從田裡工作返家，途中突然不適，騎車擦撞護欄倒地不起，幸好民眾報案消防救護人員協助送醫沒有大礙。農民表示，剛才去種田，被烈日曬昏了頭，才會騎車失控擦撞護欄。

嘉義氣象站表示，今天觀測到嘉義市上午最高氣溫為攝氏32.1度，在上午9時57分出現，上午9時到10時之間溫度都在30度以上。

今天上午9時26分，有名63歲農民騎機車行經吳鳳南路堤防巷道時突然擦撞路旁護欄倒地不起，路人立即向消防局報案，救護人員到場後檢視傷者狀況，意識清醒、生命徵象穩定、無頸椎受傷疑慮、全身手腳多處擦傷、臉部有撕裂傷。救護人員立即幫忙清洗傷口與包紮止血，用救護車後送醫治療。

農民表示，他剛才下完田，可能被烈日高溫曬得頭暈不適才會發生擦撞。

嘉義基督教醫院急診醫學部醫師蔡銘仁表示，天氣炎熱時，盡量不要長時間曝曬在太陽下、盡量多喝水、補充電解質，緩解熱中暑的不適，如出現意識不清時盡快就醫治療。