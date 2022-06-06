聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義今高溫32.1度！農民下田曬昏頭騎車自撞 小心熱衰竭
嘉義市1名農民剛從田裡工作返家，途中突然不適，騎車擦撞護欄倒地不起，幸好民眾報案消防救護人員協助送醫沒有大礙。農民表示，剛才去種田，被烈日曬昏了頭，才會騎車失控擦撞護欄。
嘉義氣象站表示，今天觀測到嘉義市上午最高氣溫為攝氏32.1度，在上午9時57分出現，上午9時到10時之間溫度都在30度以上。
今天上午9時26分，有名63歲農民騎機車行經吳鳳南路堤防巷道時突然擦撞路旁護欄倒地不起，路人立即向消防局報案，救護人員到場後檢視傷者狀況，意識清醒、生命徵象穩定、無頸椎受傷疑慮、全身手腳多處擦傷、臉部有撕裂傷。救護人員立即幫忙清洗傷口與包紮止血，用救護車後送醫治療。
農民表示，他剛才下完田，可能被烈日高溫曬得頭暈不適才會發生擦撞。
嘉義基督教醫院急診醫學部醫師蔡銘仁表示，天氣炎熱時，盡量不要長時間曝曬在太陽下、盡量多喝水、補充電解質，緩解熱中暑的不適，如出現意識不清時盡快就醫治療。
醫師蔡銘仁表示，熱傷害依臨床症狀的程度分為熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等3種，當民眾感覺到體溫升高時，趕快到陰涼處休息，找乾淨水源噴溼身體，或是吹電風扇帶走身上的熱氣，切勿吃退燒藥，此法若無法降溫，或患者出現意識不清楚，要立即送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言