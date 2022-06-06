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嘉義今高溫32.1度！農民下田曬昏頭騎車自撞 小心熱衰竭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾稱說被太陽曬昏頭才會騎車失控。圖／民眾提供
民眾稱說被太陽曬昏頭才會騎車失控。圖／民眾提供

嘉義市1名農民剛從田裡工作返家，途中突然不適，騎車擦撞護欄倒地不起，幸好民眾報案消防救護人員協助送醫沒有大礙。農民表示，剛才去種田，被烈日曬昏了頭，才會騎車失控擦撞護欄。

嘉義氣象站表示，今天觀測到嘉義市上午最高氣溫為攝氏32.1度，在上午9時57分出現，上午9時到10時之間溫度都在30度以上。

今天上午9時26分，有名63歲農民騎機車行經吳鳳南路堤防巷道時突然擦撞路旁護欄倒地不起，路人立即向消防局報案，救護人員到場後檢視傷者狀況，意識清醒、生命徵象穩定、無頸椎受傷疑慮、全身手腳多處擦傷、臉部有撕裂傷。救護人員立即幫忙清洗傷口與包紮止血，用救護車後送醫治療。

農民表示，他剛才下完田，可能被烈日高溫曬得頭暈不適才會發生擦撞。

嘉義基督教醫院急診醫學部醫師蔡銘仁表示，天氣炎熱時，盡量不要長時間曝曬在太陽下、盡量多喝水、補充電解質，緩解熱中暑的不適，如出現意識不清時盡快就醫治療。

醫師蔡銘仁表示，熱傷害依臨床症狀的程度分為熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等3種，當民眾感覺到體溫升高時，趕快到陰涼處休息，找乾淨水源噴溼身體，或是吹電風扇帶走身上的熱氣，切勿吃退燒藥，此法若無法降溫，或患者出現意識不清楚，要立即送醫。

消防救護人員協助傷者送醫。圖／民眾提供
消防救護人員協助傷者送醫。圖／民眾提供

農民 嘉義 中暑

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