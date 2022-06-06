斗六尊龍會館成居隔地點引居民反彈 業者：為解決社會問題

雲林縣斗六市尊龍會館成居隔地點，疑有移工從高樓窗戶將垃圾丟下、吐痰，引起周圍民眾疑慮，擔心移工有確診黑數會散播病毒，於上周到場陳情抗議，今天縣長張麗善與各局處長至慈惠宮說明，尊龍會館並不是縣內防疫旅館，關於違反廢棄物清運、建築法規，也限期30天請業者改進。

張麗善說，尊龍會館非防疫旅館不能住確診者，已要求業者收住新住戶時，需快篩採陰才能入住，也希望工作人員每7天快篩一次；並限期30天要求業者把違法緊鄰住戶的窗戶封死，避免房客亂吐痰、丟煙蒂，降到飛沫傳染風險；同時館內並無查獲非法移工，若有非法移工，相信移民署一定也會主動查辦。

黃姓業者表示，因民意代表帶頭抗議，拿大聲公侵門踏戶到會館對著居民狂罵，導致住房數驟減4成，從200名掉到70名房客，會館經營已接近入不敷出。「這些人是居隔者，不是確診者」尊龍會館提供一人一室一衛浴是在解決社會問題，讓這些需要居家隔離又沒有適當場所的人，不用奔波到外縣市隔離。

黃姓業者也說，擔心員工會害怕，自己每天都帶頭做清消，穿隔離衣忙的要死，還要應付抗議民代真的吃不消，同時也相當重視員工健康，備有快篩試劑讓員工每3天採檢1次。

衛生局長曾春美說，經法定傳染病系統查詢，尊龍會館內無確診者，針對入住者健康狀況監測，已請業者依中央防疫規定，要求入住者實施篩檢，雖篩檢結果屬於個人隱私無法公告，但需送衛生局備查。

建設處長李俊興說，尊龍會館不僅建築物部分是違建，已禁止使用，連窗戶設計也違法，在緊鄰隔壁棟不到30公分的牆上開窗，將依違反建築技術規則建築設計施工篇第45條，距離1公尺以上才能設窗戶，要求業者限期30天改善。

環保局長張喬維說，已派員實地勘查，並要求業者委託合法廠商收垃圾，不能將垃圾放置路邊，依違反廢棄物清理法對業者開罰6千元、民眾從樓上亂丟垃圾也對業者開罰1200元，並架設2支監視器避免有人亂丟垃圾，若民眾發現有人違規也可向環保局檢舉，將依法對業者開罰。

張喬維也說，有民眾反映尊龍會館冷氣壓縮機及滴水製造噪音，將派人至現場監測低頻噪音分貝，若超過法定標準，會要求業者限期改善，將冷氣壓縮機移至距離民宅較遠的位置，或汰換過舊壓縮機。

黃姓業者表示，若有違法的部分，非常願意配合改善，但路邊一個衛生紙團、煙蒂，是不是會館房客丟的都還不一定，就算違法也應先寄通知單，而不是直接拿著大聲公就到場抗議，此舉不只擾民，且會館經營不善，也恐影響8名員工生計。