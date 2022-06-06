快訊

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六尊龍會館成居隔地點引居民反彈 業者：為解決社會問題

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗六市尊龍會館成居隔旅館，引起附近居民疑慮，現住房率只剩4成，約70名房客。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市尊龍會館成居隔旅館，引起附近居民疑慮，現住房率只剩4成，約70名房客。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗六市尊龍會館成居隔地點，疑有移工從高樓窗戶將垃圾丟下、吐痰，引起周圍民眾疑慮，擔心移工有確診黑數會散播病毒，於上周到場陳情抗議，今天縣長張麗善與各局處長至慈惠宮說明，尊龍會館並不是縣內防疫旅館，關於違反廢棄物清運、建築法規，也限期30天請業者改進。

張麗善說，尊龍會館非防疫旅館不能住確診者，已要求業者收住新住戶時，需快篩採陰才能入住，也希望工作人員每7天快篩一次；並限期30天要求業者把違法緊鄰住戶的窗戶封死，避免房客亂吐痰、丟煙蒂，降到飛沫傳染風險；同時館內並無查獲非法移工，若有非法移工，相信移民署一定也會主動查辦。

黃姓業者表示，因民意代表帶頭抗議，拿大聲公侵門踏戶到會館對著居民狂罵，導致住房數驟減4成，從200名掉到70名房客，會館經營已接近入不敷出。「這些人是居隔者，不是確診者」尊龍會館提供一人一室一衛浴是在解決社會問題，讓這些需要居家隔離又沒有適當場所的人，不用奔波到外縣市隔離。

黃姓業者也說，擔心員工會害怕，自己每天都帶頭做清消，穿隔離衣忙的要死，還要應付抗議民代真的吃不消，同時也相當重視員工健康，備有快篩試劑讓員工每3天採檢1次。

衛生局長曾春美說，經法定傳染病系統查詢，尊龍會館內無確診者，針對入住者健康狀況監測，已請業者依中央防疫規定，要求入住者實施篩檢，雖篩檢結果屬於個人隱私無法公告，但需送衛生局備查。

建設處長李俊興說，尊龍會館不僅建築物部分是違建，已禁止使用，連窗戶設計也違法，在緊鄰隔壁棟不到30公分的牆上開窗，將依違反建築技術規則建築設計施工篇第45條，距離1公尺以上才能設窗戶，要求業者限期30天改善。

環保局長張喬維說，已派員實地勘查，並要求業者委託合法廠商收垃圾，不能將垃圾放置路邊，依違反廢棄物清理法對業者開罰6千元、民眾從樓上亂丟垃圾也對業者開罰1200元，並架設2支監視器避免有人亂丟垃圾，若民眾發現有人違規也可向環保局檢舉，將依法對業者開罰。

張喬維也說，有民眾反映尊龍會館冷氣壓縮機及滴水製造噪音，將派人至現場監測低頻噪音分貝，若超過法定標準，會要求業者限期改善，將冷氣壓縮機移至距離民宅較遠的位置，或汰換過舊壓縮機。

黃姓業者表示，若有違法的部分，非常願意配合改善，但路邊一個衛生紙團、煙蒂，是不是會館房客丟的都還不一定，就算違法也應先寄通知單，而不是直接拿著大聲公就到場抗議，此舉不只擾民，且會館經營不善，也恐影響8名員工生計。

勞青處長張世忠說，早上勞青處人員與移民署專勤隊、警察局外事科一同到館內實際查訪，館內有本國人、也有外國人，並未查到逃逸移工或非法移工。

雲林縣斗六市尊龍會館疑因距離鄰棟距離過近，違反建築法規未達1公尺開窗，建設處要求限期30天需將窗戶封閉。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市尊龍會館疑因距離鄰棟距離過近，違反建築法規未達1公尺開窗，建設處要求限期30天需將窗戶封閉。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今到斗六慈惠宮說明，尊龍會館內無確診者，但仍會要求會館違法事項限期30天改善。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今到斗六慈惠宮說明，尊龍會館內無確診者，但仍會要求會館違法事項限期30天改善。記者黃于凡／攝影

衛生局 居家隔離 噪音 廢棄物 違建

延伸閱讀

雲林環評比優 張麗善：給下一代友善環境、沒人是局外人

相關新聞

嘉義今高溫32.1度！農民下田曬昏頭騎車自撞 小心熱衰竭

嘉義市1名農民剛從田裡工作返家，途中突然不適，騎車擦撞護欄倒地不起，幸好民眾報案消防救護人員協助送醫沒有大礙。農民表示，...

斗六尊龍會館成居隔地點引居民反彈 業者：為解決社會問題

雲林縣斗六市尊龍會館成居隔地點，疑有移工從高樓窗戶將垃圾丟下、吐痰，引起周圍民眾疑慮，擔心移工有確診黑數會散播病毒，於上...

台南市拚疫情降溫也挺庇護工場 去年業績逆勢成長

疫情衝擊許多產業，台南市政府勞工局說，為提升庇護工場營運績效，除辦理採購課程加強公部門對庇護工場採購，也舉辦多場企業及工...

祝民眾防疫求職好運 永康就服中心上門送五彩平安環

疫情嚴竣許多民眾都很憂心，勞動部雲嘉南分署永康就業中心為幫助找工作或洽公民眾更正向面對疫情，今天起贈送「好運五彩手環」，...

嘉市Youbike「一里一站」剩最後1處 東區這里待定案

嘉義市政府持續建置Youbike公共自行車「一里一站」，端午連假前定案慶安里、下埤里的站點位置，剩最後宣信里設點就能達成...

周六日來柳營德元埤荷蘭村 假日市集迎客

台南市政府觀光旅遊局本月11、12日與7月2、3日，將在柳營德元埤荷蘭村辦理假日市集，安排一系列精彩戶外音樂展演、特色攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。