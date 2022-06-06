曾紅極一時...嘉義中華民俗村荒蕪 議員建議：先斥資整建

吳鳳廟和中華民俗村嘉義縣中埔鄉知名景點，每逢假日人潮絡繹不絕，是在地人回憶；但2012年底休園後閒置至今，縣府多次招商未果。議員陳柏麟建議，先斥資整修才不會讓廠商卻步，副縣長劉培東回應，民政處已有相關規畫。

吳鳳廟和中華民俗村位處阿里山公路旁，1989年開幕後吸引許多遊客慕名而至，但2012年12月因故休業至今，縣府經發處多式招商但都以失敗告終。綜合規劃處長黃本富說，目前規畫變更用地，活化轉型成公園，供民眾休憩。

但議員陳柏麟今天上午定期會上指出，當年中華民俗村和吳鳳廟，逢年過節時總吸引許多本地和外地遊客到此，活絡地方經濟有目共睹，但如今園區內荒蕪不堪，許多廠商和外資評估後都因此卻步，曾經輝煌卻淪落至此很可惜。

陳柏麟建議縣府建設處和民政處，應向中央申請補助款，或編列預算，優先整治園區內飯店區、器材區等設施，「應先花錢給人看」，屆時無論OT或BOT案招商也會更容易，縣府再自付盈虧，「若自己都不動起來，誰願意來投資」。

副縣長劉培東說，目前各局處已著手審視都市計畫書，研擬先打通吳鳳紀念公園和中華民俗村間綠廊，經發處撥經費小幅度修繕，民政處也正整理園區內環境，後續會通盤性檢討，再與各部會協商是否變更地目或如何活化運用。

嘉義縣中埔鄉中華民俗村2012年倒閉後至今，園區內荒蕪一片。記者莊祖銘／攝影