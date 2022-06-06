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台南市拚疫情降溫也挺庇護工場 去年業績逆勢成長

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市拚疫情降溫也挺庇護工場，去年業績逆勢成長，市長黃偉哲（左二）也帶頭促銷。圖 ／台南市政府勞工局提供
南市拚疫情降溫也挺庇護工場，去年業績逆勢成長，市長黃偉哲（左二）也帶頭促銷。圖 ／台南市政府勞工局提供

疫情衝擊許多產業，台南市政府勞工局說，為提升庇護工場營運績效，除辦理採購課程加強公部門對庇護工場採購，也舉辦多場企業及工會等參訪採購列車，去年營收還逆勢成長，令人欣慰。

勞工局長王鑫基表示，從前年開始補助每家庇護工場一名行銷人員，專職專用加強庇護工場行銷推廣，此外每年針對各工場不同營業項目及需求，邀請學界、業界專家，至各場提供個別化輔導，針對各場產品，提供創新點子，或多元化行銷方案。

去年勞工局就共辦理13場次輔導活動，更辦理24小時行銷研習課程，也共辦理7場優先採購法規講習課程及庇護列車宣導活動，帶領各單位採購人員到庇護工場實地參訪，同時結合中央推出振興券，補助購買金額的50%，期拉抬買氣。

而勞工局也搭配端午、中秋、春節等各大節日，鼓勵庇護工場推出相對應節慶禮盒與產品，結合職業工會及各大企業團體，運用多元媒體，搭配現場設攤，辦理行銷記者會，協助推廣庇護工場產品，去年共辦理8場次，協助庇護工場營收逆勢成長，達到5千餘萬元。

勞工局說，市長黃偉哲日前亦在網路帶頭協助庇護工場行銷，幫助庇護工場拚經濟，也期待更多市民朋友與企業團體，用實際訂購行動，支持庇護工場經營。

南市拚疫情降溫也挺庇護工場，去年業績逆勢成長，市長黃偉哲（右三）也帶頭促銷。圖 ／台南市政府勞工局提供
南市拚疫情降溫也挺庇護工場，去年業績逆勢成長，市長黃偉哲（右三）也帶頭促銷。圖 ／台南市政府勞工局提供

庇護工場 勞工局 台南

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