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雲林一期稻作收割期遇滯留鋒面 縣府籲勿搶割

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣近日一期稻作進入收割期，由於台南市部分稻田配合輪灌政策休耕，收購價較往年佳，但中央氣象局預報滯留鋒接近，雲林縣府今天呼籲稻農切勿搶割，造成收益受損。

根據雲林縣政府農業處統計，雲林縣一期稻作耕種面積約有29456公頃，與往年相差不大，但因為台南市部分稻田配合輪灌政策休耕等因素，雲林縣一期稻作收購價格較往年佳，每百台斤超過新台幣1000元。

西螺鎮農會表示，雲林縣一期稻作稻熱病嚴重，品質較往年差，產量略有減少。西螺鎮農會說，西螺地區稻米尚未成熟，預計13日正式收購。

居住在雲林縣大埤鄉的民眾今早出門發現，住家附近的稻田紛紛收割，一個區域就有4台收割機在運作。

雲林縣米穀公會理事長陳振雄指出，中央氣象局預報滯留鋒面接近，未來一週可能會降雨，許多稻農擔憂雨水過多會導致災損，今天開始搶收，甚至出現青割的狀況。

雲林縣政府農業處代理處長蔡耿宇表示，一期作水稻已進入盛收期，請農民注意氣象預報資訊，已成熟的稻田及早利用雨勢漸小時收穫，尚未達收穫期者，切勿搶割，以免造成收益受損。雲林縣府農業處會監控割稻機、烘乾機是否足夠問題。

雲林 氣象局 稻米

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