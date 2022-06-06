祝民眾防疫求職好運 永康就服中心上門送五彩平安環

疫情嚴竣許多民眾都很憂心，勞動部雲嘉南分署永康就業中心為幫助找工作或洽公民眾更正向面對疫情，今天起贈送「好運五彩手環」，增加求職好運氣、祈求疫情快消散。

永康就業中心表示，臨櫃辦理業務，即贈一條五色平安好運手環，每日限量送到6月17日。五彩絲用紅、黃、藍、白、黑五色絲線合併而成，又稱「花花繩」。民間習俗繫五彩絲具消災去病、驅邪迎吉作用，五彩手環是就業中心同仁用下班時間親手編織，要送給前來洽公民眾，讓祝福經由手環傳遞給民眾，祈求疫情快消散，民眾都能找到合適的工作。

另6月18日下午1點半到3點半在永康就業中心辦徵才活動，提供445個職缺，設攤廠商有台南商務會館、全家便利商店、緯穎科技、銳鋒企業、易昇鋼鐵、台南紡織共6家，其中易昇鋼鐵、緯穎科技及台南紡織有多種職缺達34K以上。

永康就業中心表示，為提供服務給平日上班及不會使用線上徵才民眾，特別在假日舉辦徵才活動，希望能讓服務更多元，貼近更多民眾需求，當日來參加前20名可獲「好運五彩手環」一條。