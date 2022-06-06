嘉市Youbike「一里一站」剩最後1處 東區這里待定案

嘉義市政府持續建置Youbike公共自行車「一里一站」，端午連假前定案慶安里、下埤里的站點位置，剩最後宣信里設點就能達成，市府表示2處評估中；議員建議，之後用數據分析周轉率高低，做車輛調配，無法平衡爭取擴充站點。

市府交通處表示，Youbike從起初建置100站、嘉義大學再捐贈設5站，今年啟動擴充40站，已啟動營運18站，其餘施工中、規畫中16站，剩6個站的位置待確認；上月27日才剛啟用康樂街、仁愛路口的站。

「大原則是一里一站！」交通處說，剩下宣信里的站點還沒定案，已會勘過的點，距離恐和其他站點太接近，有的則需評估對交通衝擊，現2個點再做考量，也尋覓其他可供設站地點。

議員鄭光宏說，希望嘉市84個里，每個里都能至少分配到1個站點，慶安里長黃榮茂協助下，設定在小原餐廳對面、全聯旁邊的人行道，且距離湖邊里、北榮里的站不遠，經協調視為湖邊北榮站的雙聯站，不占擴充的40站名額，同時清掉占用的廢棄車輛；下埤里的站將設於中華電信前，與果菜市場站、大溪厝站連線，也感謝里長洪嘉文協調，原本路邊為附近二手車商客戶停車，拜託鄰居體諒。

鄭光宏指出，建設Youbike原則是加密補白，才協助推動里里設站，未來應從數據分析，哪些站點容易缺車，例如火車站、文化公園等恐怕較熱門，了解周轉率高低，再調節車輛，若無法滿足需求，再爭取擴充。