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周六日來柳營德元埤荷蘭村 假日市集迎客

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
防疫拚觀光，台南市政府觀旅局本周六、日及下月將柳營德元埤荷蘭村辦理假日市集迎客。記者謝進盛 ／攝影
防疫拚觀光，台南市政府觀旅局本周六、日及下月將柳營德元埤荷蘭村辦理假日市集迎客。記者謝進盛 ／攝影

台南市政府觀光旅遊局本月11、12日與7月2、3日，將在柳營德元埤荷蘭村辦理假日市集，安排一系列精彩戶外音樂展演、特色攤位，邀請遊客來參與，讓疫情下鄉親也能有處喘息戶外場域。

觀光旅遊局長郭貞慧表示， 不少人被當前防疫搞到生活步調大亂，德元埤荷蘭村有豐富生態資源與荷蘭風車聞名，本次活動以「休日時光 x 理想生活提案」為發想，希望創造適合親子遊憩與深度體驗的空間，讓小朋友盡情放電、大朋友自在放鬆，共度悠閒假日時光。

活動除集結各地特色攤主及表演者所組成的市集及展演活動，安排上午10點至下午4點登場，本周六以「大地美感藝術」為主題，邀請大小朋友來「大地塗鴨」、享受在林間放鬆身心五感體驗；下月初以「自然童趣遊玩」為主題，召集「小老闆」來設攤、進行自然觀察與探險、體驗「林間走繩」刺激，也期待創造安心旅遊及振興產業雙贏。

觀旅局說，綠草如茵的園區，也適合來場「森林湖畔野餐」，一邊野餐一邊看著靜謐綿延綠意與水道，心也同時開闊起來。

相關活動訊息可至「台南旅遊網」或活動臉書查詢。活動如遇颱風或雷雨將延期或取消，並將訊息公告於觀光旅遊局及上述活動相關網站。

荷蘭 台南 野餐

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