嘉縣消防安全全國第一 議員卻批：超勤津貼倒數第一

嘉義縣今年遠見雜誌縣市長調查中，消防與公共安全面向排名全國第一，但議員李國勝指出，消防隊員超勤津貼每月僅1萬4千元，遠低鄰近雲林和嘉市1萬7千元，縣長翁章梁表示，今年度已調漲1千元，後續會再與各部會研商。

李國勝今在定期會中指出，嘉義縣消防員每天疲於奔命，火場、救護出生入死，雜誌評選「消防與公共安全」面向全國第一，但加班費超勤津貼每個月僅1萬4千元，遠低於鄰近嘉義市和雲林縣1萬7千元，甚至全國倒數第一。

李國勝說，警消人員戮力從公為嘉義縣換取佳績，但付出精力與獲得津貼卻不成比例，相當不合理，希望縣府相關團隊能再研擬協商，給辛苦的警消人員更多實質鼓勵。

縣府消防局長呂清海說，嘉義縣外勤隊員約334人，採「勤二休一」制，每天依規定上班8小時，其餘時間在隊待命休息都算入加班費，去年縣府提高上限至1萬4千元，其餘換成每個月1到2天休假，和最高上限6支嘉獎。

消防局補充，疫情期間專責分隊人員動用第二預備金核發「疫情專案加班費」。明年起分10年將逐年增加人力共245員，並改採「勤一休一」勤務方式，減少現有消防員工時，保障其身心健康，並增進隊員與家人之親情互動。