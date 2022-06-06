嘉市24間微笑商店 讓家庭照顧者喘口氣再出發

長期照護失能、失智者的家庭照顧者經常被外界遺忘，其實他們也需要被關懷，在嘉義市長期照顧管理中心與嘉義基督教醫院號召下，有24家店家加入微笑商店，照顧者來這喝杯咖啡、聊天、交流照護經驗，喘口氣帶著微笑再出發。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，希望未來有更多店家提供這樣的場域，讓照顧者得以安靜休息，有著屬於自己的時間、空間，也感受到社會愛的關懷。

衛生局長也是長照中心主任廖育瑋說，以往都把焦點放在失能、失智者身上，可是有一群默默地在照顧這些長照人口的家庭照顧者，依據衛服部統計大概平均要照顧7.8年，每天要照顧11.1小時，照顧1.1人，這樣的身心壓力非常巨大，很多照顧者到最後變成被照顧者，甚至壓力大到將被照顧者殺死造成照顧者悲歌。

廖育瑋說，為了讓照顧者得到支持的系統，今年聯結這些店家，提供可能1杯咖啡或者1份餐點的時間，在這裡可以得到暫短休息，也可以成立支持家屬的團體，彼此心靈分享、交流照顧技巧，得到安慰、支持。

她表示，嘉義市共有5個家庭照顧者服務據點，家庭照顧者如果有需要可和長照中心和這些據點聯繫，個案管理之後聯結這些店家，發給微笑商店卡片，只要出示卡片就可以享有店家的服務、優惠。希望更多店加入，給家庭照顧者更多的支持。

嘉義市居家服務中心副主任曾麗吟表示，2年前和黑沃咖啡合作，發起每月1杯照顧咖啡的活動，透過1杯咖啡的時間，提醒家庭照顧者在為家人付出的同時，也要好好照顧自己。

店長莊雅媛表示，2年來提供超過70個家庭，累計近千杯的咖啡給家庭照顧者，曾看到有兒子帶咖啡回去給年邁的母親，也有辛苦的媽媽帶回去給長年臥床的兒子。每個月都很珍惜這份喘息咖啡，照顧者們也會相約到店內彼此分享照顧經驗、互相打氣。

從照顧咖啡的美好經驗，長照中心與嘉基進一步提出「嘉義市微笑商店地圖」概念，與嘉義市24間特色美食商店合作，讓更多友善店家成為社區守門員，強化鄰里關懷與提升資源連結的有效性。

家庭照顧者只需要經由社工評估符合資格，即可獲得「嘉義市微笑商店」會員卡與微笑商店地圖乙張，憑卡享有特約商店特別折扣與優惠，幫助照顧者在照顧的路上取得更好的平衡與壓力釋放。