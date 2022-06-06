嘉義林管處攜手長老教會 好美里定砂沙灘增長

嘉義林管處攜手長老教會，長期在布袋鎮好美里沙灘圍籬、植樹、定砂，成功讓沙灘「長肥」，吸引大人、小孩來此遊玩，6月初繼續在海岸邊種植1公頃的木麻黃，預計月底完成。

嘉義林管處自西元2004年起接管嘉義縣政府代管的好美里海岸第一線保安林。嘉義林管處觸口工作站主任陳志彰告訴中央社記者，此地有嚴重地層下陷、土壤鹽化、沙塵等問題，7、8年前林管處結合非營利組織持續辦理淨灘減少海洋垃圾、栽植定砂植物、編列防風籬。

陳志彰說，昨天下午台灣基督長老教會嘉義中會與嘉義林管處開啟今年的沙灘植樹活動，預計在好美里沙灘與堤岸中間再種植4000株木麻黃，面積約1公頃，目前志工已種植了1000株，6月底會種植完畢。

台灣基督長老教會民雄教會牧師黃智鴻接受中央社記者訪問表示，西元2015年長老教會志工就來此淨灘，因海岸線一直退縮，就與林管處合作圍籬定砂種植馬鞍藤，待沙子積聚高度150公分以上，再種植木麻黃，這幾年已種植25公頃，讓原本瘦下去的國土長肥了。

黃智鴻說，此次已經是第5波造林，之前的造林已成林，成功阻擋風沙，不僅沙灘增長，臨近堤岸道路不再被沙子覆蓋，假日常見大人帶小孩來玩沙。有沙灘孩子才會喜歡來玩，台灣才能實現「海洋的國家」。

參與植樹的嘉義市野鳥學會理事長黃盈智表示，布袋好美里沿岸種植木麻黃等抗鹽樹種除穩定沙灘，也給野鳥提供好的棲地。

陳志彰表示，在好美里沙灘造林的過程包括栽植定砂植物，如馬鞍藤、濱刀豆、林投、木麻黃等，設置堆砂籬定砂，提高造林地高度，避免海水侵蝕，編列防風籬對抗東北季風及增加灌水次數。目前保護海岸線已有部分成效，但還有一段艱辛的路要走。