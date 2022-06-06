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改造荒廢活動中心 斗六第20間長青食堂揭牌

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗六市明德社區活動中心荒廢多年，停滿報廢車輛，經改善地坪後煥然一新，成立長青食堂今正式揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區活動中心荒廢多年，停滿報廢車輛，經改善地坪後煥然一新，成立長青食堂今正式揭牌啟用。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗六市明德社區活動中心107年成立，因使用頻率低，停車場停滿報廢車輛，頗負周圍民眾怨言，去年新設圍牆、重鋪地坪、土坡整理，並成立長青食堂，讓環境煥然一新，透過社區舉辦各種活動及課程，促進鄰里發展。

斗六市長林聖爵說，明德社區活動中心是斗六市第20間長青食堂，在試辦期間每天有15名廚工服務，提供173位長輩餐食，今日正式揭牌運作，因疫情皆以餐盒形式供餐，等疫情趨緩會開放活動中心內空間，讓長輩可以與老朋友吃飯話家常。

林聖爵也說，長青食堂廚工每日辛勞準備食材、供應173名長輩用餐，從備料、烹煮、廚房環境清消工作繁重，相當辛勞，所以斗六市公所自今年6月1日起，為食堂廚工薪資每月加薪1000元，表達對各長青食堂長期付出的肯定與慰勞。

社會處老人福利課長賴永明說，長青食堂不僅是共餐場所，更是推展社會福利的重要場域，餐食透過營養諮詢以及連結本縣社區營養推廣中心，確保食安健康及營養均衡，於共餐前後，可透過社區照顧關懷據點，辦理健康促進、預防延緩失能等課程。

社會處統計，截至111年5月底為止，長青食堂已經加倍成長至全縣156處長青食堂，每天有破萬名長輩及志工走進社區一起呷飯配話，未來更希望在全縣392村里全面推廣老人照顧據點。

雲林縣斗六市明德社區長青食堂今由市長林聖爵主持揭牌儀式，是斗六市的第20間長青食堂，15名廚工提供173名長輩餐食。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區長青食堂今由市長林聖爵主持揭牌儀式，是斗六市的第20間長青食堂，15名廚工提供173名長輩餐食。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區長青食堂今由市長林聖爵（左六）主持揭牌儀式，是斗六市的第20間長青食堂。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區長青食堂今由市長林聖爵（左六）主持揭牌儀式，是斗六市的第20間長青食堂。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區活動中心荒廢多年，停滿報廢車輛，經改善地坪後煥然一新，成立長青食堂今正式揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區活動中心荒廢多年，停滿報廢車輛，經改善地坪後煥然一新，成立長青食堂今正式揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區活動中心荒廢多年，停滿報廢車輛，經改善地坪後煥然一新，成立長青食堂今正式揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市明德社區活動中心荒廢多年，停滿報廢車輛，經改善地坪後煥然一新，成立長青食堂今正式揭牌啟用。記者黃于凡／攝影

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