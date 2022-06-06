想買半價但一樣營養美味蔬果？台南新市農會推惜食專區

想買「價格減半，營養、美味絲毫不打折扣」的蔬果嗎？台南市新市區農會今天推出惜食專區，看起來賣相沒那麼好但其實很新鮮的玉米、地瓜、胡蘿蔔、青椒與菜豆、芭蕉、火龍果等蔬果上架開賣。

新市農會總幹事李美嬅說，惜食專區的蔬果雖表皮賣相不是很好，但農會經過農藥檢測與確認田間管理都沒問題，新市國小營養師協助把關營養成分，品質好價格又比市價少了一半以上，歡迎民眾來搶便宜。

李美嬅說，民眾挑選食材多在意價格和外觀，許多外貌欠佳但內在良好的農產品沒機會送到果菜批發市場，就常在農田被直接銷毀，因為包裝人力、材料、運輸等運銷成本計算後根本入不敷出，農民只要認定拍賣價格不佳就會直接入土為安或棄置田間，非常可惜。

她說，農委會在全台設立5個惜食專區示範點，新市區農會是南部地區唯一的示範點，專區專門販售所謂「次級品」農產，希望增加小農的收入，也避免食物浪費。農委會這項「惜食計畫」政策，新市區農會義不容辭響應，也獲得在地青農與小農的支持。

專區販售的地瓜、玉米、胡蘿蔔、青椒及各項蔬菜等，且價格都是平常賣價的一半，有的甚至更便宜；許多農民支持肯定農會推行「惜食計畫」，甚至免費提供食材。