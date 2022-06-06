快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市里社區嘉年華彩繪學甲登場 逾40件手作開眼界

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市里社區嘉年華彩繪展覽今起學甲展出， 逾40件各式手作品，呈現另類藝術風格。圖 ／學甲區公所提供
南市里社區嘉年華彩繪展覽今起學甲展出， 逾40件各式手作品，呈現另類藝術風格。圖 ／學甲區公所提供

2022台南市里社區活動中心才藝嘉年華彩繪手作展，今起在學甲登場，從事美術教學逾30年羅色惠展出40多件各類彩繪手作展，邀請鄉親相招來參觀。

這項展覽僅有5天，持續到10日止，上午9點至下午3點在學甲慈福里活動中心展出，羅色惠利用瓷畫、葫蘆、軟木塞、玻璃器皿、衣服、公仔、折扇、畫宣板 、水墨畫小品、逾40件物品予以彩繪，呈現不一樣藝術風格。

學甲區公所說，南應大美術應用科畢業的羅色惠，從事兒童繪畫教學工作30餘年，曾經榮獲國軍第三十九屆文藝金像獎美術類國畫項金像獎、雲林縣第一屆全國議長盃美術比賽第一名等多項獎項，曾在台南生活美學館舉辦過水墨畫個人展覽，目前是北門社區大學、佳里區樂齡學習中心國畫花鳥課程老師，這次難得在基層展出，誠摯邀請鄉親們把握時間來參觀。

學甲區長張明寶表示，才藝嘉年華活動主要讓在地藝術家能更多舞台發揮，讓鄉親也能就近有陶冶性情、休閒娛樂好去處。

美術老師羅色惠（左） 向學甲區長張明寶解說作品創作原委。圖／學甲區公所提供
美術老師羅色惠（左） 向學甲區長張明寶解說作品創作原委。圖／學甲區公所提供
與會鄉親們仔細欣賞作品特色。圖 ／學甲區公所提供
與會鄉親們仔細欣賞作品特色。圖 ／學甲區公所提供

台南 才藝 水墨畫

延伸閱讀

彰化多日確診破四千人 民眾黨組清消大隊深入社區防疫

北海岸鬼城變臉 下月拉皮完工

社區課程西瓜當挽面模特兒 不怕痛又好吃

冬山熱氣球嘉年華今登場 「喔熊組長」首度降蘭陽平原

相關新聞

台南二仁溪中下游 濕盟爭設重要濕地

台南市二仁溪早年因廢五金等汙染有「死河」之稱，歷經多年整治不再惡臭，生態逐漸恢復，連續2年觀察到黑面琵鷺來覓食，台灣濕地...

想買半價但一樣營養美味蔬果？台南新市農會推惜食專區

想買「價格減半，營養、美味絲毫不打折扣」的蔬果嗎？台南市新市區農會今天推出惜食專區，看起來賣相沒那麼好但其實很新鮮的玉米...

南市里社區嘉年華彩繪學甲登場 逾40件手作開眼界

2022台南市里社區活動中心才藝嘉年華彩繪手作展，今起在學甲登場，從事美術教學逾30年羅色惠展出40多件各類彩繪手作展，...

農耕機夾田土上路易釀事故 嘉縣環保局近期將擴大巡查

嘉義縣二期稻翻耕插秧，縣府環保局近期常接獲民眾反映，指農耕機具夾帶田土上路，沿路掉落土塊易釀交通事故，呼籲農民或代耕業者...

台南歸仁文化中心重新開幕 推出「重生之境」攝影特展

台南市歸仁文化中心數年整建日前重新開幕，特別邀請崑山科大視傳研究所副教授、攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回...

嘉義市埤子頭植物園 蝴蝶近500隻

嘉義市北香湖公園旁邊4.6公頃的「埤子頭植物園」從培育苗木轉型17年，前年打造蝴蝶區、種大量食草植物，市長黃敏惠日前也去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。