南市里社區嘉年華彩繪學甲登場 逾40件手作開眼界

2022台南市里社區活動中心才藝嘉年華彩繪手作展，今起在學甲登場，從事美術教學逾30年羅色惠展出40多件各類彩繪手作展，邀請鄉親相招來參觀。

這項展覽僅有5天，持續到10日止，上午9點至下午3點在學甲慈福里活動中心展出，羅色惠利用瓷畫、葫蘆、軟木塞、玻璃器皿、衣服、公仔、折扇、畫宣板 、水墨畫小品、逾40件物品予以彩繪，呈現不一樣藝術風格。

學甲區公所說，南應大美術應用科畢業的羅色惠，從事兒童繪畫教學工作30餘年，曾經榮獲國軍第三十九屆文藝金像獎美術類國畫項金像獎、雲林縣第一屆全國議長盃美術比賽第一名等多項獎項，曾在台南生活美學館舉辦過水墨畫個人展覽，目前是北門社區大學、佳里區樂齡學習中心國畫花鳥課程老師，這次難得在基層展出，誠摯邀請鄉親們把握時間來參觀。