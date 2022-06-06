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農耕機夾田土上路易釀事故 嘉縣環保局近期將擴大巡查

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣府環保局近期常接獲反映，指農耕機具將田土夾帶上路，沿路掉落土塊易釀交通事故，近期將擴大巡查。圖／嘉義縣府環保局提供
嘉義縣府環保局近期常接獲反映，指農耕機具將田土夾帶上路，沿路掉落土塊易釀交通事故，近期將擴大巡查。圖／嘉義縣府環保局提供

嘉義縣二期稻翻耕插秧，縣府環保局近期常接獲民眾反映，指農耕機具夾帶田土上路，沿路掉落土塊易釀交通事故，呼籲農民或代耕業者，田間作業結束後，清洗農耕機具再上路，近期將擴大巡查，未依規定者最高可處6000元罰鍰。

環保局指出，農忙時節常接獲民眾陳情，農耕機具夾帶泥土污染路面，易造成摔車意外，影響用路人安全，尤其泥土乾化後，車輛行駛輾壓造成揚塵污染，影響空氣品質，呼籲代耕業者及農民共同維護道路環境品質及用路人安全。

嘉義縣府環保局長張根穆局長指出，農忙季節農耕機具在田間翻耕作業，在駛離農地時，未將機具車體與輪胎妥善清理乾淨就上路，造成路面泥濘濕滑，若查獲行為人，可依廢棄物清理法處1200元到6000元罰鍰。

環保局補充，若泥塊導致交通事故，污染者將負民刑事責任，地主也須負連帶責任。環保局與各鄉鎮市公所二期作期間，將前往田間加強農機妥善清理再上路宣導及查核，擴大巡查農污熱區道路，避免交通事故及環境遭受污染。

環保局建議，代耕業者或農民以大車接駁方式移動農耕機具，可減少農機掉落泥土污染道路問題，如無可接駁車輛，應攜帶加壓沖洗設備，清洗農耕機具沾附泥土後再上路，搭配短柄鋤頭或剷除沾附土塊清理工具，將農耕機具清理後的積土或路面掉落的土塊從路面移除。

嘉義縣府環保局近期常接獲反映，指農耕機具將田土夾帶上路，沿路掉落土塊易釀交通事故，近期將擴大巡查。圖／嘉義縣府環保局提供
嘉義縣府環保局近期常接獲反映，指農耕機具將田土夾帶上路，沿路掉落土塊易釀交通事故，近期將擴大巡查。圖／嘉義縣府環保局提供

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