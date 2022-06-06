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台南歸仁文化中心重新開幕 推出「重生之境」攝影特展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁文化中心數年整建日前重新開幕，特別邀請崑山科大視傳研究所副教授、攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」到6月26日。

邱國峻表示，「重生之境」開啟歸仁傳統文化與當代藝術對話；而「神遊仙境」是近10年攝影結合台灣宗教刺繍創作的「神遊」三部曲最後篇章，也是從廟會拍攝現場轉向關注台灣廢棄建物，擴大對台灣信仰文化的探討範圍。

他說，這些建築都曾因讓人相信未來會更美好而繁華，卻因營運不善而被棄置。這些作品讓觀眾重拾遺忘已久的回憶，也顯示這些荒廢建物都曾因著人們的夢想而輝煌，卻又因時代的變遷而沒落。

邱國峻表示，現實世界儘管令人不勝唏噓，「重生之境」仍以包容、正向視角來看待拍攝對象。除將平面攝影影像以刺繍堆疉為立體空間，更結合服裝設計專業創新神衣顛覆造形，藉科技藝術與劇場跨域合作，延伸影像裝置為劇場展演，讓台灣傳統以現代姿態重生，也讓「重生之境」有更魔幻的觀看角度。

例如紅瓦厝聚落，就融合歸仁仁壽宮浮雕符號，帶出護佑與祝福意象；還有以關廟在地布袋戲為題材，讓逐漸被忽略的文化再融入生活各角落。

這次作品展更加入動態投影，融合聲光、服裝、造型跨領域表演，期望觀眾能從平面的影像欣賞，沈浸到魔幻空間意境，也希望展現歸仁文化中心推動傳統與當代藝術多元對話的可能性。

市府文化局表示，這次展覽連結「流金魅影」表演，由表演藝術家吳思僾編導，慶祝歸仁文化中心重啟、承載在地夢想遠景、帶動在地藝術文化發展；也作為對地方的提醒與反省，讓在地精神被長久記憶。

邱國峻長期關注影像發展與文化互動關係，研究及創作傾向跨領域媒材或媒介運用整合，探討台灣社會文化議題。作品已有台北市立美術館、台中國立美術館、高雄市立美術館台南美術館等典藏。

歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。圖／文化局提供
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。圖／文化局提供
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。圖／文化局提供
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。圖／文化局提供
歸仁文化中心重新開幕邀請崑山科大視傳研究所副教授、當代攝影藝術家邱國峻展出「神遊仙境」創作系列最終回「重生之境」。記者周宗禎／攝影
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