阿里山春茶評鑑 高帝園茶業抱走多大獎成大贏家

2022阿里山春季高海拔優良茶今舉辦頒獎暨展售活動，梅山鄉瑞里村高帝園茶業一舉奪下金萱組特等獎，及3座青心烏龍組頭等獎，是今年春茶評鑑大賽的最大贏家，累計至今已獲28次「特等獎」。

梅山鄉高帝園茶業今年參加阿里山農會高海拔優良茶競賽，再奪特等獎及烏龍茶組3頭等獎，三代茶葉產製銷至今已獲 28次特等獎，負責人林淑媛說，「我們很努力，一步一腳印」，友善對待土地、有機質管理茶園，認真做好茶。

今年春季優良茶競賽共616點茶樣參賽，烏龍組471點、金萱組145點，每點茶樣22台斤，共葉1萬3千5百多台斤。評審前縣府同農糧署隨機抽樣檢測農藥殘留，全部符合國家安全標準，另以DNA分子技術鑑別產地，全數為臺灣茶。

今年阿里山春茶競賽青心烏龍組特等獎葉旭清、頭一獎簡義候、頭二獎賴素鳳；頭三獎王乙璿；金萱組特等獎高帝園茶業邱宏仁、頭一獎洪志揚、頭二獎廖淑貞、頭三獎詹東龍。

阿里山農會總幹事劉家顯說，今年雨水充沛加上日夜溫差大，茶樹根部完整吸收養分，採收期天氣清朗產量相較去年漲3成、品質也提升。但因疫情關係，流通性較差，目前市售茶平均價格持平，落在每斤1600元到2千元。