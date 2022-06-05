端午連假最後1天！台南遊客冷清 西北雨消消暑

今天是端午連假最後1天，台南市安平老街、中西區的國華、民權路美食商圈，受疫情影響，遊客冷清。有業者說，昨天遊客稍多些，但頭1天的遊客也稀落，加上連續兩天午後都有西北雨，難免影響民眾出門意願。

今年端午節雖有3天連假，但受疫情影響，南市國華街、友愛街及西門路並未見明顯人潮，以往假日午後逛街人潮會增多，但到了4、5點，遊客有限，無法和之前人擠人相比，有些賣霜淇淋的商家，為了提升買氣，打出買1送1優惠措施，果然發揮效果。

今天是連假最後1天，但來安平老街、中西區美食商圈的人潮仍是稀稀落落，下午3點後下起西北雨，遊客躲雨去，人潮更少。賣鳥蛋的阿嬤說，這幾天遊客很少，一點也看不出來是端午連假。

安平區天妃里長周明財說，端午接當天安平老街沒什麼遊客，但昨天有明顯增多，今天人潮也不多，但有些賣牛肉湯的店家，依然有排隊人龍。