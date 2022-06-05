端午連假阿里山訂房率近滿 太平景區天雨遊客少

端午連假阿里山地區民宿業訂房率佳，首日將近滿房、次日也有9成。太平雲梯端午連假入園人數，平均相較過往少約3、4成，業者分析，和南部疫情升溫加上近日太平山區天候狀況不穩有關，但今天人潮逐漸回流，停車場近滿載。

嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂統計，阿里山地區旅遊業連假首日住房率約9成5、接近滿房；次日也有近9成；今訂房率因民眾準備返崗約僅3成，且大部分都是散客，自行開車上山，趁這幾天把握好天氣闔家出遊。

陳昆茂說，兩周前阿里山地區訂房率僅約6成，但這幾天散客突又紛來電訂房，與端午節在連假首日也有關。去年5月15到7月15日阿里山森林遊樂區因三級警戒封園、幾乎沒有客人，今年目前例假日平均也有兩到三成。

太平雲梯連假首日入園人數1839、次日2753，今天預估1800人左右，與往日連假動輒3千人榮景大相逕庭，相去近乎約3到4成，太平社區產業合作社經理張世昌預分析，除疫情嘉義縣山區近日梅雨季降雨也是主因。

今天上午嘉義縣山區仍不時落西北雨，但雨勢稍有趨緩，目前太平景區遊客絡繹不絕，停車場逾百車位都被停滿，老街店家也都開門做生意，張世昌預估下午遊客會更多，把握好天氣闔家出遊。

另，公路總局計算今日車流量，台18線東向21K中埔路段，約5190輛；台18線西向25K中埔路段，約3880輛；1線南下262K民雄路段，約2600輛。