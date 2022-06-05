南市做工行善團不停歇 端午連假修繕傳溫情

台南市政府勞工局「做工行善團」不停歇，利用端午連假持續修繕傳溫情，只盼弱勢家庭都能有處遮風蔽雨的家，安心居住過生活。

玉井區陳姓案主因照料高齡母親和生病兒子未就業，家中經濟全靠妻子從事臨時工支撐，所居老舊平房，屋瓦常漏水，木製天花板已坍塌，門窗亦壞損而無力自行修繕。

勞工局做工行善團獲報後數天前由鋁製品志工完成鋁門窗汰換；泥水志工拆除坍塌木製天花板，今由電氣志工接力完成客廳、臥室電線配置施工，希望早日完成修繕。

而官田區66歲案主因長年洗腎，長期只能依靠低收津貼維持生活，獨自居住於祖厝平房，屋瓦已老舊，漏水嚴重導致室內天花板隔間腐爛，但礙於經濟無力修繕。

做工行善團獲報，3日先由泥水志工將屋頂老舊紅瓦拆除及更換。後續將再汰換老舊電線、更換照明及隔間裝潢和室內油漆美化施工，協助提升其生活空間。

柳營區低收入戶黃姓案主一家為老舊平房，房舍窗台門板已老舊滲水，衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。經「做工行善團」接力，由鋁製品志工完成老舊窗戶汰換；電氣志工汰換老舊電線、化糞池埋設及照明安裝；木工志工完成室內輕鋼架、隔間及廚房(衛浴)等塑膠天花板施工；油漆志工昨投入浴室防水工程；今由泥水志工接續完成廚房牆壁磁磚安裝。