雲林環評比優 張麗善：給下一代友善環境、沒人是局外人

雲林縣110年以離島工業區汙染管制及濁水溪揚塵治理獲得中央肯定，榮獲行政院環保署空氣品質維護特優、河川整治執行績效評比優等，今天是世界環境日，縣長張麗善說，雖汙染整治無法立竿見影，但縣府仍持續努力，留給下一代友善環境，沒有人是局外人。

張麗善表示，為提升生活品質，雲林縣政府組織跨部門團隊打團體戰，濁水溪揚塵天數從59天驟減至6天，吃飯配沙的時間減少了，雲林溪掀蓋更吸引鳥類都回來了，面臨地球敲響的警鐘，需學習與極端氣候共存，透過落實永續概念，留給下一代友善的生存環境，沒有人是局外人。

張麗善也說，有想法就有辦法，在空氣汙染整治上，幸有各工業區服務中心合作，結合「2030願景工業發展軸政策」推動能源轉型，使用低汙染燃料，促使燃氣鍋爐比例由44%提升至91%，空氣品質從106年度1至4月PM2.5平均值為34.3μg/m3，111年度為20.3μg/m3，平均值濃度全國排名第7名，改善率達40%

環保局長張喬維表示，透過水覆蓋、綠覆蓋、舖設文蛤殼，並灑水抑制粒狀汙染物，濁水溪揚塵日從59天減少至6天，減少89.8%，濁水溪裸露地面積從814公頃減少至686公頃，減少45.7%，生態復育後已於出海口發現超過200種鳥類現蹤。

副縣長謝淑亞說，很高興在改善環境這條路上有夥伴與鄉親們並肩作戰，我們並不孤單，雲林縣連續2年榮獲空氣品質維護佳績，由衷感謝大家對於空氣汙染管制工作配合及努力，並勉勵好還要更好，守護環境是每個人的責任。