快訊

「我們都要死了！」7歲確診男孩囈語 人還在加護病房

國中教育會考補考落幕！國英數社自5科試題解答公布了

中重症+252人 9歲童先天心臟病併新冠、多重器官衰竭過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林環評比優 張麗善：給下一代友善環境、沒人是局外人

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣空汙、濁水溪揚塵防治或特優及優等，吃飯配沙的日子不再，野鳥也回來了。本報資料照片
雲林縣空汙、濁水溪揚塵防治或特優及優等，吃飯配沙的日子不再，野鳥也回來了。本報資料照片

雲林縣110年以離島工業區汙染管制及濁水溪揚塵治理獲得中央肯定，榮獲行政院環保署空氣品質維護特優、河川整治執行績效評比優等，今天是世界環境日，縣長張麗善說，雖汙染整治無法立竿見影，但縣府仍持續努力，留給下一代友善環境，沒有人是局外人。

張麗善表示，為提升生活品質，雲林縣政府組織跨部門團隊打團體戰，濁水溪揚塵天數從59天驟減至6天，吃飯配沙的時間減少了，雲林溪掀蓋更吸引鳥類都回來了，面臨地球敲響的警鐘，需學習與極端氣候共存，透過落實永續概念，留給下一代友善的生存環境，沒有人是局外人。

張麗善也說，有想法就有辦法，在空氣汙染整治上，幸有各工業區服務中心合作，結合「2030願景工業發展軸政策」推動能源轉型，使用低汙染燃料，促使燃氣鍋爐比例由44%提升至91%，空氣品質從106年度1至4月PM2.5平均值為34.3μg/m3，111年度為20.3μg/m3，平均值濃度全國排名第7名，改善率達40%

環保局長張喬維表示，透過水覆蓋、綠覆蓋、舖設文蛤殼，並灑水抑制粒狀汙染物，濁水溪揚塵日從59天減少至6天，減少89.8%，濁水溪裸露地面積從814公頃減少至686公頃，減少45.7%，生態復育後已於出海口發現超過200種鳥類現蹤。

副縣長謝淑亞說，很高興在改善環境這條路上有夥伴與鄉親們並肩作戰，我們並不孤單，雲林縣連續2年榮獲空氣品質維護佳績，由衷感謝大家對於空氣汙染管制工作配合及努力，並勉勵好還要更好，守護環境是每個人的責任。

濁水溪 雲林 空氣品質

延伸閱讀

雲林縣宣布了！高中以下遠距教學延長至6月10日

雲林縣府被質疑拿了滿手疫苗還製造恐慌 張麗善回應了

雲林增購3萬6千劑唾液快篩 下周發給幼童每人2劑

雲林麥寮橋頭路刨鋪 張麗善：還鄉親一條平整的路

相關新聞

雲林環評比優 張麗善：給下一代友善環境、沒人是局外人

雲林縣110年以離島工業區汙染管制及濁水溪揚塵治理獲得中央肯定，榮獲行政院環保署空氣品質維護特優、河川整治執行績效評比優...

寵物友善市集 今天在台南市仁德區熱鬧登場

寵物友善市集「搖尾草-狗狗派對市集」今天在台南市仁德區中正西路大草坪登場，自己也有毛小孩「黑妞」的台南市長黃偉哲到場支持...

雲林繾綣黃金雨 阿勃勒秘境花開花落無人問津

每年5、6月是阿勃勒盛開的季節，由南往北一路盛開，雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，隨著微風拂過，一串串金黃花穗在風中搖曳，花...

台南7月起推街頭藝術第一波振興 17個角落都有精彩演出

自新冠肺炎疫情以來，街頭藝人的收入就大受影響，台南市文化局將自7月到11月，推出第一波的街頭藝人振興方案，透過補助全市1...

改善大灣積淹水沉痾 永康永二街箱涵7月通水

改善台南市永康區大灣積淹水沉痾，台南市政府水利局今年7月將完成永二街箱涵通水，建設永康地區再受淹水之苦。

台南愛心餐食補給站暑假啟動 弱勢學童憑券至超商兌換

暑假將至，南市社會局今結合嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教公益基金會及國際興業公司辦理愛心餐食補給站計畫，今年暑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。