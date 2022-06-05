寵物友善市集 今天在台南市仁德區熱鬧登場

寵物友善市集「搖尾草-狗狗派對市集」今天在台南市仁德區中正西路大草坪登場，自己也有毛小孩「黑妞」的台南市長黃偉哲到場支持，親自分享身為飼主應有的責任與照顧毛小孩的點滴經驗。

黃偉哲表示，寵物是安撫心靈的良伴，在牠們給予我們心情正向助益的同時，飼主也應該回饋並呵護牠們。市府致力推動寵物友善環境，這場由區公所結合動保處及學校舉辦的狗狗派對市集，除提供毛小孩和飼主於疫情期間同樂共遊的空間，也藉此推動生命教育，讓民眾認識飼主要善盡的責任，歡迎民眾前來共襄盛舉，逛逛市集，買東西、看表演，讓毛主和毛孩之間感情再升溫。

「搖尾草-狗狗派對市集」活動從今日上午10點至下午5點，現場提供犬隻義剪服務，還有眾多精彩可期的毛小孩秀，包括飛盤狗互動表演、狗狗運動會、小動物運動按摩、寵物散步、寵物攝影講座及狗狗小學堂等等，讓毛小孩在寬闊大草坪盡情奔跑。

市集籌劃召集人陳玉玲與黃信霖兩位華醫寵物照護與美容系老師，帶領寵物照護與美容系學生參與此次市集的義剪活動，陳老師與黃老師也說，此次讓學生利用課堂所學，參與社區服務，善盡大學社會責任，十分有意義。

仁德區公所表示，高齡社會少子化，寵物的陪伴更顯重要，今天活動由仁德區公所結合動保處攜手各界推動，現場也有免費提供狂犬病疫苗施打與晶片注射，推廣尊重生命人道動物保護政策。