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端午收假日 國道台南路段暢通 傍晚有一波車流
端午連假今最後一天，台南市國一、國三車流順暢，平均時速可達百公里，國道警方說，預估傍晚有新一波北上車潮，不過因疫情影響，車流應不如往年。
國道四隊警員說，昨晚即有不少車流提前北上，今早至中午包括新營至永康、仁德間都相當順暢，尤其許多如貨櫃車、曳引車等大型車輛因假日減少，車流更為順暢，平均車速都可達百公里，尤其台南安定以南路段，少了南科龐大車流，用路人更有感。
國道八隊警員也說，去年及今年因疫情影響，車流較往年已經減少許多，這幾天台南國三路段未見壅塞，除非有車禍才會造成回堵，警方獲報也會第一時間趕往排除。
警方說，傍晚後應還會有一波北上及出遊車潮，預期車流會較上午增加許多，警方也會隨時因應處置，籲請用路人小心行駛。
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