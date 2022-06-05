快訊

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

行腳桃園今提3策⋯羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午收假日 國道台南路段暢通 傍晚有一波車流

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午收假日，國三台南善化路段今中午暢通，預估傍晚有新一波車流。記者謝進盛／攝影
端午收假日，國三台南善化路段今中午暢通，預估傍晚有新一波車流。記者謝進盛／攝影

端午連假今最後一天，台南市國一、國三車流順暢，平均時速可達百公里，國道警方說，預估傍晚有新一波北上車潮，不過因疫情影響，車流應不如往年。

國道四隊警員說，昨晚即有不少車流提前北上，今早至中午包括新營至永康、仁德間都相當順暢，尤其許多如貨櫃車、曳引車等大型車輛因假日減少，車流更為順暢，平均車速都可達百公里，尤其台南安定以南路段，少了南科龐大車流，用路人更有感。

國道八隊警員也說，去年及今年因疫情影響，車流較往年已經減少許多，這幾天台南國三路段未見壅塞，除非有車禍才會造成回堵，警方獲報也會第一時間趕往排除。

警方說，傍晚後應還會有一波北上及出遊車潮，預期車流會較上午增加許多，警方也會隨時因應處置，籲請用路人小心行駛。

台84線與國三間的台南官田系統交流道順暢好走。記者謝進盛／攝影
台84線與國三間的台南官田系統交流道順暢好走。記者謝進盛／攝影

國道 台南 疫情

延伸閱讀

端午過完粽子剩超多 老饕分享新料理方式：吃起來就像煎米腸

端午收假日 高公局預判下午國道9大地雷路段

退休40年失智司機員端午忘加班不安 台鐵暖心「准假」

端午收假車潮估下午湧現 新北提醒3地雷路段

相關新聞

寵物友善市集 今天在台南市仁德區熱鬧登場

寵物友善市集「搖尾草-狗狗派對市集」今天在台南市仁德區中正西路大草坪登場，自己也有毛小孩「黑妞」的台南市長黃偉哲到場支持...

端午收假日 國道台南路段暢通 傍晚有一波車流

端午連假今最後一天，台南市國一、國三車流順暢，平均時速可達百公里，國道警方說，預估傍晚有新一波北上車潮，不過因疫情影響，...

雲林繾綣黃金雨 阿勃勒秘境花開花落無人問津

每年5、6月是阿勃勒盛開的季節，由南往北一路盛開，雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，隨著微風拂過，一串串金黃花穗在風中搖曳，花...

台南7月起推街頭藝術第一波振興 17個角落都有精彩演出

自新冠肺炎疫情以來，街頭藝人的收入就大受影響，台南市文化局將自7月到11月，推出第一波的街頭藝人振興方案，透過補助全市1...

改善大灣積淹水沉痾 永康永二街箱涵7月通水

改善台南市永康區大灣積淹水沉痾，台南市政府水利局今年7月將完成永二街箱涵通水，建設永康地區再受淹水之苦。

台南愛心餐食補給站暑假啟動 弱勢學童憑券至超商兌換

暑假將至，南市社會局今結合嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教公益基金會及國際興業公司辦理愛心餐食補給站計畫，今年暑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。