快訊

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

行腳桃園今提3策⋯羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

雲林繾綣黃金雨 阿勃勒秘境花開花落無人問津

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，金黃色花串在風中搖曳，微風拂過刮起一陣陣黃金雨。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，金黃色花串在風中搖曳，微風拂過刮起一陣陣黃金雨。記者黃于凡／攝影

每年5、6月是阿勃勒盛開的季節，由南往北一路盛開，雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，隨著微風拂過，一串串金黃花穗在風中搖曳，花瓣在空中紛飛飄起黃金雨，浪漫指數破表。

今年疫情嚴峻，多數活動延期或停辦，知名阿勃勒秘境乏人問津，但阿勃勒照常大力綻放，展現旺盛生命力。

斗六棒球場總腹地面積將近59公頃，球場外四周種滿阿勃勒，每當6月盛開時，一串串金黃花穗在風中搖曳，成為斗六棒球場獨樹一幟的風景。

今年受疫情影響，斗六市公所將活動延期至7、8月，雖然疫情讓活動錯過阿勃勒花季，也讓民眾不敢出門，但不影響阿勃勒熱情，在枝頭盛開的金黃色花瓣，隨著微風拂落落下，飄起一陣陣黃金雨。

斗六市公所說，5、6月是阿勃勒盛開的季節，現在賞花最「對時」。今年因疫情嚴峻，斗六市又是雲林縣疫情熱區，每日確診人數最多，且疫情走向也尚未明朗，大部分活動都延期至8、9月，所以很可惜沒有在阿勃勒盛開時舉辦系列活動。

目前6月10、17、24日晚上6點至10點有棒球比賽，也提醒民眾要打滿3劑疫苗才能參加斗六棒球場賽事。

雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，金黃色花串在風中搖曳，微風拂過刮起一陣陣黃金雨。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，金黃色花串在風中搖曳，微風拂過刮起一陣陣黃金雨。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，今年受疫情影響，沒有舉辦花季活動，阿勃勒秘境無人問津。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，今年受疫情影響，沒有舉辦花季活動，阿勃勒秘境無人問津。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，今年受疫情影響，沒有舉辦花季活動，阿勃勒秘境無人問津。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，今年受疫情影響，沒有舉辦花季活動，阿勃勒秘境無人問津。記者黃于凡／攝影

阿勃勒 斗六 疫情

延伸閱讀

雲林確診+1338 6歲重症男童傳出好消息

台電雲林古坑變電所饋線故障跳脫 2411戶停電

雲林午後雷陣雨兩千多戶停電 台電急搶修

夏日的涼爽出遊 台中潭雅神綠園道

相關新聞

寵物友善市集 今天在台南市仁德區熱鬧登場

寵物友善市集「搖尾草-狗狗派對市集」今天在台南市仁德區中正西路大草坪登場，自己也有毛小孩「黑妞」的台南市長黃偉哲到場支持...

端午收假日 國道台南路段暢通 傍晚有一波車流

端午連假今最後一天，台南市國一、國三車流順暢，平均時速可達百公里，國道警方說，預估傍晚有新一波北上車潮，不過因疫情影響，...

雲林繾綣黃金雨 阿勃勒秘境花開花落無人問津

每年5、6月是阿勃勒盛開的季節，由南往北一路盛開，雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，隨著微風拂過，一串串金黃花穗在風中搖曳，花...

台南7月起推街頭藝術第一波振興 17個角落都有精彩演出

自新冠肺炎疫情以來，街頭藝人的收入就大受影響，台南市文化局將自7月到11月，推出第一波的街頭藝人振興方案，透過補助全市1...

改善大灣積淹水沉痾 永康永二街箱涵7月通水

改善台南市永康區大灣積淹水沉痾，台南市政府水利局今年7月將完成永二街箱涵通水，建設永康地區再受淹水之苦。

台南愛心餐食補給站暑假啟動 弱勢學童憑券至超商兌換

暑假將至，南市社會局今結合嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教公益基金會及國際興業公司辦理愛心餐食補給站計畫，今年暑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。