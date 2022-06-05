雲林繾綣黃金雨 阿勃勒秘境花開花落無人問津

每年5、6月是阿勃勒盛開的季節，由南往北一路盛開，雲林縣斗六棒球場阿勃勒盛開，隨著微風拂過，一串串金黃花穗在風中搖曳，花瓣在空中紛飛飄起黃金雨，浪漫指數破表。

今年疫情嚴峻，多數活動延期或停辦，知名阿勃勒秘境乏人問津，但阿勃勒照常大力綻放，展現旺盛生命力。

斗六棒球場總腹地面積將近59公頃，球場外四周種滿阿勃勒，每當6月盛開時，一串串金黃花穗在風中搖曳，成為斗六棒球場獨樹一幟的風景。

今年受疫情影響，斗六市公所將活動延期至7、8月，雖然疫情讓活動錯過阿勃勒花季，也讓民眾不敢出門，但不影響阿勃勒熱情，在枝頭盛開的金黃色花瓣，隨著微風拂落落下，飄起一陣陣黃金雨。

斗六市公所說，5、6月是阿勃勒盛開的季節，現在賞花最「對時」。今年因疫情嚴峻，斗六市又是雲林縣疫情熱區，每日確診人數最多，且疫情走向也尚未明朗，大部分活動都延期至8、9月，所以很可惜沒有在阿勃勒盛開時舉辦系列活動。