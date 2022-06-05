台南7月起推街頭藝術第一波振興 17個角落都有精彩演出

自新冠肺炎疫情以來，街頭藝人的收入就大受影響，台南市文化局將自7月到11月，推出第一波的街頭藝人振興方案，透過補助全市17處的「街頭藝人藝術角落」，不僅讓藝人們獲得每場次1000元的補助（團體2000元），同時發展固定展演場地，讓藝術在街頭紮根。

文化局表示，市長黃偉哲上任以來，就積極推動「街頭藝人藝術角落」計畫，是全台唯一以街頭藝人為主體來進行藝術扎根與觀光發展的計畫，受到疫情影響、許多藝人的收入大減，這次將再擴大辦理這項計畫，做為第一波的振興方案。

文化局表示，這項補助預計於今年7至11月每周末辦理，辦理地點包括「南區塩埕北極殿」、「中西區河樂廣場」、「安南區海尾朝皇宮」、「安南區本淵寮朝興宮」、「永康區大灣廣護宮」、「西港慶安宮」、「善化慶安宮」、「下營區下營上帝廟」、「新營鐵道文化園區」、「東山咖啡文化館」等10個特色場地，及「花園夜市」、「武聖夜市」、「大東夜市」、「善化夜市」、「新永華夜市」、「新營夜市」、「永大夜市」等7個夜市。

其中10個特色場地是透過「台南市街頭藝人展演平台」提出線上申請，夜市展演則須由街頭藝人先行向夜市管理委員會申請攤位，每場次補助展演費1000元，團體則為2000元。本月即可開始申請，每個月可申請下個月展演。台南市街頭藝人展演平台https://buskersapply.tainan.gov.tw/site。

文化局表示，街頭藝術是城市藝術文化活力的象徵，為鼓勵城市街頭藝術發展與國際交流，市府每兩年舉辦一次街頭藝術節活動，並發展街頭藝人服務E化與多語化，除已完成街頭藝人展演證線上申請、線上終身課程、線上場地申請，也將開放街頭藝人在平台上置放展演影片與照片，此外，為服務日韓觀光客與新住民，網頁服務語言還將新增日語、韓語、越南語與印尼語。