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改善大灣積淹水沉痾 永康永二街箱涵7月通水

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南永康永二街箱涵7月通水，可望改善當地長期積淹水沉痾。圖 ／台南市政府提供
台南永康永二街箱涵7月通水，可望改善當地長期積淹水沉痾。圖 ／台南市政府提供

改善台南市永康區大灣積淹水沉痾，台南市政府水利局今年7月將完成永二街箱涵通水，建設永康地區再受淹水之苦。

水利局說，大灣地區一向是南市易淹水區域，為改善該地區淹水沉痾，自2015年起積極投入經費，依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則下，持續辦理淹水改善工程，如今淹水情況已有大幅改善。

其中，高地截流排水計畫內「南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」，預定今年7月完工，為大灣地區淹水改善再下一城。

水利局表示，本工程主要新設約390公尺排水箱涵，於去年1月開工施作，同時，各管線單位也配合本工程舖設臨時管路，已於今年汛期前完成截流箱涵新建通水，也趕在梅雨來臨前完成回填及道路臨鋪，先行開放車輛通行，目前各單位正於箱涵上方埋設新管路，預計6月下旬可完成佈管作業，7月上旬重新刨鋪路面，還給用路人一條安全的道路。

台南市長黃偉哲表示，永康區為南市人口最多行政區，上任後即指示加速永康環境改造，尤其大灣地區因古時為鯽魚潭流域、先天地勢低窪，幾乎逢雨必淹，要求水利局加速辦理防洪工程，避免永康地區再受淹水之苦。

淹水 水利局 台南市長

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