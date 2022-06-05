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台南愛心餐食補給站暑假啟動 弱勢學童憑券至超商兌換

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局結合企業、團體辦理愛心餐食補給站計畫，今年暑假將發放4萬2000張餐券。記者鄭惠仁翻攝／
台南市社會局結合企業、團體辦理愛心餐食補給站計畫，今年暑假將發放4萬2000張餐券。記者鄭惠仁翻攝／

暑假將至，南市社會局今結合嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教公益基金會及國際興業公司辦理愛心餐食補給站計畫，今年暑假將發放4萬2000張餐券，預計有1000名弱勢家庭學童受惠，學童可憑券至統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店兌換各類美味餐食。

市長黃偉哲表示，統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店在台南有907家的服務門市，可兼顧便利性及餐食選擇性，讓孩童能夠自由選擇健康餐食。他除感謝嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教基金會及國際興業公司的捐助，嘉惠弱勢兒童，也期待有更多熱心企業、團體共襄盛舉。

社會局表示，愛心餐食券發放對象是經社會局社工評估有需求的弱勢學童，每張餐券面額60元，可兌換66元的餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，自7月1日起可至4家超商兌換，並持續至8月29日，逾期將無法使用。

社會局長陳榮枝表示，實物愛心銀行物資來源多來自熱心企業、社會團體及善心人士所捐贈的物資，今年1至4月已收到市價逾504萬餘元的愛心物資，期待有更多社會愛心人士、企業及團體共襄盛舉，幫助更多臺南的弱勢族群。有意捐贈者可逕洽台南市政府社會局社會救助科06-2995686或向南市實物愛心銀行各分行洽詢。

愛心 超商 農田水利會

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